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Сказочная Аскона и ее окрестности

Автомобильная экскурсия по югу Швейцарии: фантастические пейзажи и погружение в местный быт

Татьяна
Татьяна – Гид из Асконы
Вы увидите обворожительную Аскону, Локарно и Интранью, подниметесь в горы ⛰️, надышитесь альпийским воздухом и насмотритесь вдохновляющих пейзажей, посетите фермерские хозяйства, сыроварни и винодельни.

А по пути я расскажу, как швейцарцам удалось создать столь отличающееся от всей Европы государство.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €200 за экскурсию

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Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности

Что вас ожидает

Беседы о Швейцарии
Я не только покажу самые красивые 🤩 и удивительные места юга Швейцарии, но и познакомлю вас с историей 📖 развития страны высококачественных фермерских продуктов, знаменитых часов и шоколада. Расскажу, как складывался менталитет швейцарцев со времён основания государства в 13 веке. Объясню, почему именно здесь находится эпицентр последних достижений науки и технологий и как при их щедрой поддержке Швейцария сохраняет богатое наследие прошлого. Кроме того, я помогу вам взглянуть на страну изнутри, вы узнаете, чем занимаются местные жители, какие традиции соблюдают, как проводят свободное время и в чем загадка особенной атмосферы колоритных городков и деревушек Швейцарии.

Локарно и горные поселения
Мы встретимся рано утром и отправимся на старинную Пьяцца-Гранде, где ежегодно проводятся знаменитые фестивали кино 🎥, джаза и рока. Вы прогуляетесь 👣 по набережной, осмотрите живописный порт и современный терминальный комплекс. Затем я отвезу вас на автомобиле 🚘 в горы ⛰️, а по пути сделаем остановку в колоритном городке Интранья, где находится интересный институт трубочистов, производят масло грецкого ореха и шьют традиционные тряпичные туфли (педули). Далее старинный трамвайчик доставит вас на высоту 1500 метров, к маленькой деревушке с редкими каменными домами 16 века. Здесь вы отдохнете в семейном гротто (типичном ресторане) и отведаете традиционный швейцарские блюда.

Альпийские луга и сказочная Аскона
Путь продолжится вдоль склона долины Чентовалли, где вас будете ждать волшебные пейзажи снежных вершин, вдохновляющие панорамы, изумрудные реки и воздух, наполненный ароматами цветущих альпийских лугов. К 3 часам дня вы доберетесь до Асконы, спустившись в долину озера Маджоре. На прогулке по старинным улочкам заглянете к местному виноделу за бокальчиком вина знаменитого бренда. Услышите о прошлом города и его современной культуре. А в завершение посмотрите на красивый закат под звуки приятной музыки на набережной.

Если после экскурсии 🧭 у вас появится желание остаться в Асконе и провести еще день, я с удовольствием посоветую множество интересных и незабываемых мест для самостоятельного отдыха.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Асконе, если вы остановились в другом соседнем городе, наиболее удобный вариант встречи — ж/д станция г. Локарно.
  • Также я могу вас встретить в городе Лугано. В этом случае продолжительность экскурсии сократится примерно на 1, 5-2 часа.
Начало и место завершения
🚩 в центре Локарно или в Асконе
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности
Сказочная Аскона и ее окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я родилась и выросла в России, получила образование инженера и работаю дизайнером интерьеров. Открыла для себя Швейцарию 15 лет назад. Тогда я искала место для отдыха вдали от людской суеты и популярных туристических маршрутов. Так нашла милый экоотель в маленьком городке на берегу озера — со своим виноградником, пасекой, семейной фермой... В Аскону я влюбилась сразу! Вернулась сюда зимой — кататься на лыжах в горах и отдыхать в термальных источниках. В каждый свой приезд в Швейцарию находила много интересных занятий по душе, встречала новых людей, которые открыли мне нетуристические места. С тех пор как проживаю в Швейцарии, много друзей приезжают ко мне и всем им я с удовольствием показываю страну и рассказываю о ее прекрасных достопримечательностях. Приезжайте и вы в гости!
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