Что вас ожидает

Беседы о Швейцарии

Я не только покажу самые красивые 🤩 и удивительные места юга Швейцарии, но и познакомлю вас с историей 📖 развития страны высококачественных фермерских продуктов, знаменитых часов и шоколада. Расскажу, как складывался менталитет швейцарцев со времён основания государства в 13 веке. Объясню, почему именно здесь находится эпицентр последних достижений науки и технологий и как при их щедрой поддержке Швейцария сохраняет богатое наследие прошлого. Кроме того, я помогу вам взглянуть на страну изнутри, вы узнаете, чем занимаются местные жители, какие традиции соблюдают, как проводят свободное время и в чем загадка особенной атмосферы колоритных городков и деревушек Швейцарии.

Локарно и горные поселения

Мы встретимся рано утром и отправимся на старинную Пьяцца-Гранде, где ежегодно проводятся знаменитые фестивали кино 🎥, джаза и рока. Вы прогуляетесь 👣 по набережной, осмотрите живописный порт и современный терминальный комплекс. Затем я отвезу вас на автомобиле 🚘 в горы ⛰️, а по пути сделаем остановку в колоритном городке Интранья, где находится интересный институт трубочистов, производят масло грецкого ореха и шьют традиционные тряпичные туфли (педули). Далее старинный трамвайчик доставит вас на высоту 1500 метров, к маленькой деревушке с редкими каменными домами 16 века. Здесь вы отдохнете в семейном гротто (типичном ресторане) и отведаете традиционный швейцарские блюда.

Альпийские луга и сказочная Аскона

Путь продолжится вдоль склона долины Чентовалли, где вас будете ждать волшебные пейзажи снежных вершин, вдохновляющие панорамы, изумрудные реки и воздух, наполненный ароматами цветущих альпийских лугов. К 3 часам дня вы доберетесь до Асконы, спустившись в долину озера Маджоре. На прогулке по старинным улочкам заглянете к местному виноделу за бокальчиком вина знаменитого бренда. Услышите о прошлом города и его современной культуре. А в завершение посмотрите на красивый закат под звуки приятной музыки на набережной.

Если после экскурсии 🧭 у вас появится желание остаться в Асконе и провести еще день, я с удовольствием посоветую множество интересных и незабываемых мест для самостоятельного отдыха.

Организационные детали