Как добраться до Базеля на самолёте
В Базеле 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Базеля
- Мюлуз-Фрайбург BSLEuroAirport Swiss
- Мюлуз MLHEuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Самые дешёвые билеты в Базель из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 290
|2ч 35м
|10.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 297
|27ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 496
|23ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 542
|8ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 687
|2ч
|16.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 816
|25ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 860
|26ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 882
|52ч 15м (⇵2)
|20.04.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|3 304
|1ч 40м
|20.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 518
|18ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 633
|27ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 641
|46ч 15м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 642
|12ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|3 700
|27ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Сарагосы
|3 900
|52ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 971
|20ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 996
|35ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|4 033
|46ч 25м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 358
|24ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 403
|18ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|4 541
|30ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|4 623
|40ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|4 643
|20ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|4 743
|28ч 15м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 791
|7ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇬Варны
|4 804
|42ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Жироны
|4 950
|45ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|5 178
|10ч 10м (⇵1)
|24.04.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 178
|29ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|5 374
|26ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 377
|31ч 20м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇮🇪Дублина
|5 545
|33ч 35м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 791
|8ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 333
|47ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 348
|50ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|6 413
|1ч 55м
|13.10.2020
|из 🇫🇷Лилль
|6 539
|6ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|6 645
|17ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 983
|21ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇽🇰Приштины
|6 996
|16ч 25м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|7 314
|28ч 20м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇹🇳Монастира
|7 354
|42ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|7 370
|46ч (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 493
|21ч 45м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|7 507
|36ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|7 713
|18ч 15м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇪🇬Хургады
|7 902
|29ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|7 962
|30ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|8 392
|37ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|8 413
|48ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|8 457
|23ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|8 774
|9ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|8 901
|18ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|9 078
|27ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|9 809
|31ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 263
|29ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|10 462
|27ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|11 108
|42ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|11 834
|39ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇸🇮Любляны
|12 630
|9ч 10м (⇵2)
|04.10.2021
|из 🇲🇦Рабата
|14 013
|7ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|15 800
|8ч 30м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|16 038
|10ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|17 908
|20ч 5м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|18 476
|28ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|18 879
|31ч 35м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|20 135
|11ч 25м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|20 935
|20ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Лейпцига
|23 293
|42ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇬🇷Патр
|23 795
|49ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|26 311
|25ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|26 840
|39ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇰Пешавара
|34 862
|28ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|35 192
|20ч (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|37 895
|54ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|41 616
|58ч 10м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|42 502
|36ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇦🇺Аделаиды
|47 633
|38ч 50м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|52 522
|25ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Базеля
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Базеля, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Берлин, Стамбул, Москва и Приштина
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