Летим в Базель

Как добраться до Базеля на самолёте

В Базеле 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Базеля

  1. Мюлуз-Фрайбург BSL
    EuroAirport Swiss
  2. Мюлуз MLH
    EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Самые дешёвые билеты в Базель из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.11.2020из 🇷🇴Бухареста1 2902ч 35м
10.11.2020из 🇮🇹Милана2 29727ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Неаполя2 49623ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇪Берлина2 5428ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 687
16.10.2020из 🇮🇹Рима2 81625ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇦Киева2 86026ч (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇹Вены2 88252ч 15м (⇵2)
20.04.2021из 🇭🇺Будапешта3 3041ч 40м
20.11.2020из 🇪🇸Барселоны3 51818ч 55м (⇵2)
23.10.2020из 🇬🇷Афин3 63327ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇪🇸Мадрида3 64146ч 15м (⇵2)
06.11.2020из 🇱🇹Каунаса3 64212ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы3 70027ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Сарагосы3 90052ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇱🇹Вильнюса3 97120ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇨🇿Праги3 99635ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇦Львова4 03346ч 25м (⇵2)
20.12.2020из 🇫🇷Парижа4 35824ч 15м (⇵1)
06.11.2020из 🇬🇪Тбилиси4 40318ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇹Бриндизи4 54130ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇪🇸Грана-Канарии4 62340ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме4 64320ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇱🇻Риги4 74328ч 15м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Москвы4 791 (⇵1)
11.11.2020из 🇧🇬Варны4 80442ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇸Жироны4 95045ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇬🇧Лондона5 17810ч 10м (⇵1)
24.04.2021из 🇩🇪Мюнхена5 17829ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Катании5 37426ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇲🇩Кишинёва5 37731ч 20м (⇵2)
30.12.2020из 🇮🇪Дублина5 54533ч 35м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 7918ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 33347ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула6 34850ч 30м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇸Белграда6 4131ч 55м
13.10.2020из 🇫🇷Лилль6 5396ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Перми6 64517ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇾Минска6 98321ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇽🇰Приштины6 99616ч 25м (⇵2)
29.12.2020из 🇬🇪Кутаиси7 31428ч 20м (⇵2)
19.12.2020из 🇹🇳Монастира7 35442ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Гамбурга7 37046ч (⇵2)
03.12.2020из 🇫🇮Хельсинки7 49321ч 45м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Казани7 50736ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇧Бирмингема7 71318ч 15м (⇵2)
09.01.2021из 🇪🇬Хургады7 90229ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇹🇷Коньи7 96230ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Антальи8 39237ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇳🇱Амстердама8 41348ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇦🇱Тираны8 45723ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇹🇷Кайсери8 774 (⇵1)
22.10.2020из 🇬🇷Салоников8 90118ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Дрездена9 07827ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Грозного9 80931ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 26329ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇦Харькова10 46227ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Измира11 10842ч (⇵2)
25.10.2020из 🇬🇷Родоса11 83439ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇸🇮Любляны12 6309ч 10м (⇵2)
04.10.2021из 🇲🇦Рабата14 0137ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇱🇧Бейрута15 8008ч 30м (⇵1)
07.12.2020из 🇰🇬Бишкека16 03810ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇫🇷Страсбурга17 90820ч 5м (⇵1)
04.11.2020из 🇰🇿Шымкента18 47628ч 30м (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇬Каира18 87931ч 35м (⇵2)
03.11.2020из 🇰🇿Алматы20 13511ч 25м (⇵1)
20.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)20 93520ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Лейпцига23 29342ч 10м (⇵2)
23.10.2020из 🇬🇷Патр23 79549ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Краснодара26 31125ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Новосибирска26 84039ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇰Пешавара34 86228ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇦🇲Еревана35 19220ч (⇵2)
12.01.2021из 🇹🇭Пхукета37 89554ч (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇭Бангкока41 61658ч 10м (⇵2)
17.11.2020из 🇳🇬Лагоса42 50236ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇦🇺Аделаиды47 63338ч 50м (⇵2)
13.11.2020из 🇳🇬Абуджи52 52225ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Базеля, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Берлин, Стамбул, Москва и Приштина

Авиакомпании которые летают из аэропортов Базеля