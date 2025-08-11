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Пешая 2 часа 45 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Базель - город на границе Швейцарии, Германии и Франции Прогулка по городу с самой большой плотностью музеев в Европе Начало: На Barfusserplatz €232 за всё до 6 чел. 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. По Художественному музею Базеля с искусствоведом Увидеть «Мёртвого Христа» и выяснить, как Дюрер, натюрморт и эра абстракции изменяли живопись €190 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Еврейский Базель: уникальная история народа О сложной судьбе, коварном предательстве и невероятной поддержке Начало: На Рыночной площади (Marktplatz) €232 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Базеля

Ответы на вопросы от путешественников по Базелю в категории «Летние»

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