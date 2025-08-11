Индивидуальная
до 6 чел.
Базель - город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Прогулка по городу с самой большой плотностью музеев в Европе
Начало: На Barfusserplatz
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
€232 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Художественному музею Базеля с искусствоведом
Увидеть «Мёртвого Христа» и выяснить, как Дюрер, натюрморт и эра абстракции изменяли живопись
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейский Базель: уникальная история народа
О сложной судьбе, коварном предательстве и невероятной поддержке
Начало: На Рыночной площади (Marktplatz)
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€232 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Базелю в категории «Летние»
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