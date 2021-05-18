Полезная информация о Беллинцоне
Что нужно знать о Беллинцоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Беллинцоне
23:4349
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Беллинцона
|По-английски
|Bellinzona
|Столица региона
|Беллинцона является столицей региона
|Население города
|16 572 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|230 м. от уровня моря