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именами, которые обычно забываются за пару часов, а направлена на создание своего рода образа города сквозь эпохи. Также Наталья - очень начитанный человек, который может ответить на вопросы не только по теме экскурсии, но и касаемо других областей, например, истории религии, географии и т. п.