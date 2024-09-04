На Рождество – экскурсии в Люцерне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Люцерне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Люцерном каждый день
Пешая
18 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Люцерну: старинные улочки и местные деликатесы
За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
Начало: У панорамы Бурбаки
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
45 за человека
Пешком по центру Люцерна
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
350 за всё до 10 чел.
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Пешая
3.5 часа
Водная прогулка
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
На этой экскурсии вы увидите деревянный мост с картинами, барочную церковь и крепостные стены 14 века
Начало: По договорённости
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
475 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    4 сентября 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    Спасибо гиду Наталье за очень познавательную и интересную прогулку по Люцерну. Особенно хочу отметить, что экскурсия не перенасыщена датами и
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    именами, которые обычно забываются за пару часов, а направлена на создание своего рода образа города сквозь эпохи. Также Наталья - очень начитанный человек, который может ответить на вопросы не только по теме экскурсии, но и касаемо других областей, например, истории религии, географии и т. п.

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод. Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких мероприятий. Анна, Эдвард.
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!
  • Э
    Элана
    17 августа 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
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    под большим впечатлением от рассказа и обязательно вернемся в Люцерн снова, хотим побольше узнать про этот замечательный город и его окрестности! Большая благодарность Алексею за наше утро, мы максимально полезно провели это утро!

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  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Замечательная экскурсия, гид и город😉
  • А
    Алиса
    27 февраля 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Экскурсия с Алексеем прошла отлично! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Люцерну в сентябре 2024
Сейчас в Люцерне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 475. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Люцерне (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 26 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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