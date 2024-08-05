1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Увлекательное путешествие по Люцерну: история и современность
За 90 минут вы узнаете множество интересных и исторических фактов о Люцерне и полюбуетесь на самые любопытные памятники архитектуры
Начало: Ж/д вокзал, Люцерн
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€185 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации: индивидуальная экскурсия
Посетите Люцерн, где средневековая архитектура сочетается с современными зданиями. Узнайте о знаменитостях и исторических событиях этого прекрасного города
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
3 часа
Круиз
Частный круиз по озеру Четырех кантонов и экскурсия на Бюргеншток
Насладитесь индивидуальным круизом по озеру Люцерна и поднимитесь на гору Бюргеншток. Впечатляющие виды и комфортная поездка ждут вас
Начало: Центральштрассе, 5, г. Люцерн
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€470 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Популярные экскурсии»
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