Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные экскурсии » в Люцерне на русском языке, цены от €185. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 1.5 часа Индивидуальная до 2 чел. Увлекательное путешествие по Люцерну: история и современность За 90 минут вы узнаете множество интересных и исторических фактов о Люцерне и полюбуетесь на самые любопытные памятники архитектуры Начало: Ж/д вокзал, Люцерн Расписание: Ежедневно € 185 за всё до 2 чел. Пешая 2 отзыва 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации: индивидуальная экскурсия Посетите Люцерн, где средневековая архитектура сочетается с современными зданиями. Узнайте о знаменитостях и исторических событиях этого прекрасного города Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом € 250 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа Круиз Частный круиз по озеру Четырех кантонов и экскурсия на Бюргеншток Насладитесь индивидуальным круизом по озеру Люцерна и поднимитесь на гору Бюргеншток. Впечатляющие виды и комфортная поездка ждут вас Начало: Центральштрассе, 5, г. Люцерн Расписание: По договоренности € 470 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Люцерна

Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люцерне Экспресс тур по Люцерну - 90 минут Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Люцерну в августе 2024 Сейчас в Люцерне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 470. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Люцерне (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 3 ⭐ отзыва, цены от €185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь