2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Люцерну: старинные улочки и местные деликатесы
За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
Начало: У панорамы Бурбаки
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
8 авг в 15:15
€45 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллический Люцерн: Прогулка по старинным улочкам и мостам
Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€225 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
На этой экскурсии вы увидите деревянный мост с картинами, барочную церковь и крепостные стены 14 века
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€475 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 июня 2024Экскурсия с Ксенией очень понравилась. Хорошее владение материалом, правильная живая речь, очень позитивная и эрудированная экскурсовод. Спасибо большое))
- ЕЕлена15 июня 2024Ксения прекрасный рассказчик! Экскурсия получилась емкой и интересной! Кроме того, увидев мой интерес к искусству, постоянно дополняла экскурсию рассказами о Вагнере, Рахманинове, Л. Толстом, а именно о тех моментах, которые связывают всех этих людей с городом Люцерн. Большое спасибо!
- ААнна6 июня 2024Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод. Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких мероприятий. Анна, Эдвард.
- AAlexander28 мая 2024От всей души рекомендуем Ксению как замечательного гида по Люцерну! Её тур был продуман до мелочей, насыщен интересной информацией и увлекательными
- ДДмитрий26 мая 2024Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!
- ЛЛина29 апреля 2024Люцерна маленький компактный город. Несмотря на плохую погоду, мы прошлись по очень интересным местам с Натальей и узнали много интересного из истории этого города. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Все»
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