Е Елена Идиллический Люцерн Экскурсия с Ксенией очень понравилась. Хорошее владение материалом, правильная живая речь, очень позитивная и эрудированная экскурсовод. Спасибо большое))

Е Елена Идиллический Люцерн Ксения прекрасный рассказчик! Экскурсия получилась емкой и интересной! Кроме того, увидев мой интерес к искусству, постоянно дополняла экскурсию рассказами о Вагнере, Рахманинове, Л. Толстом, а именно о тех моментах, которые связывают всех этих людей с городом Люцерн. Большое спасибо!

А Анна Ежедневная прогулка по Люцерну Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод. Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких мероприятий. Анна, Эдвард.

A Alexander Идиллический Люцерн читать дальше историями. Ксения смогла передать всю красоту и атмосферу города, открыв для нас его тайные уголки и скрытые жемчужины. Отдельное спасибо за её энтузиазм и глубину знаний. От всей души рекомендуем Ксению как замечательного гида по Люцерну! Её тур был продуман до мелочей, насыщен интересной информацией и увлекательными

Д Дмитрий Ежедневная прогулка по Люцерну Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!