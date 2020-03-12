Подарите себе часовой круиз по Люцерну на борту панорамной яхты. Поднимитесь на борт яхты у моста 7 в Swiss Hofquai, расположенном прямо напротив отеля Schweizerhof. Чтобы прослушать аудиогид, загрузите приложение «Listen Everywhere» из App Store или Google Play и убедитесь, что вы подключены к нашему WIFI «lakelucerne».

Найдите себе удобное место на верхней палубе, в ресторане или на главной палубе. Если вы хотите быть очень близко к воде, сядьте на водной террасе в задней части лодки.

Наслаждайтесь видами на огни Люцерна, путешествуя вдоль береговой линии к замку Меггенхорн, мимо Бюргенштока к музею Рихарда Вагнера и обратно в Люцерн.

Полюбуйтесь роскошными виллами, живописным холмистым пейзажем и глубоким синим озером. Узнайте все о достопримечательностях из аудиогида и насладитесь закусками и напитками в баре.