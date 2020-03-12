Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте

Насладитесь 1-часовым круизом по живописным местам в Люцерне на необыкновенной панорамной яхте

4.6
406 отзывов
Круиз
в группе до 100 чел.
Насладитесь 1-часовым круизом по живописным местам в Люцерне на необыкновенной панорамной яхте.

Устройтесь поудобнее и отдохните, направляясь в сторону замка Меггенхорн и любуясь роскошными виллами, холмистым пейзажем и глубоким синим озером.
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Люцерн: 1-часовой круиз на панорамной яхте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь живописными пейзажами, историческими памятниками и знаменитыми достопримечательностями
  2. Посидите на «водной террасе» над озером
  3. Отдохните на верхней палубе с раздвижной крышей
  4. Задействуйте все органы чувств в окружении природы, ощущая ветер и солнечный свет
  5. Узнайте больше о регионе из персонального аудиогида
Подарите себе часовой круиз по Люцерну на борту панорамной яхты. Поднимитесь на борт яхты у моста 7 в Swiss Hofquai, расположенном прямо напротив отеля Schweizerhof. Чтобы прослушать аудиогид, загрузите приложение «Listen Everywhere» из App Store или Google Play и убедитесь, что вы подключены к нашему WIFI «lakelucerne».
Найдите себе удобное место на верхней палубе, в ресторане или на главной палубе. Если вы хотите быть очень близко к воде, сядьте на водной террасе в задней части лодки.
Наслаждайтесь видами на огни Люцерна, путешествуя вдоль береговой линии к замку Меггенхорн, мимо Бюргенштока к музею Рихарда Вагнера и обратно в Люцерн.
Полюбуйтесь роскошными виллами, живописным холмистым пейзажем и глубоким синим озером. Узнайте все о достопримечательностях из аудиогида и насладитесь закусками и напитками в баре.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-часовой круиз
  • Аудиогид на 11 языках (пожалуйста, принесите свой телефон и наушники)
Что не входит
  • Трансфер
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 406 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
264
4
113
3
25
2
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
12 мар 2020
(Россия)
Красивая яхта. Удобный салон. Действительно панорамные окна, которые позволяют насладится видами города и пейзажами, открывающимися с воды. Аудиогид с интересной и познавательной программой. Высокопрофессиональная команда доброжелательно встретила и дали необходимые пояснения. Хороший буфет. На палубе много места и чисто. Всё организованно четко и понятно даже для туриста-новичка, начиная от покупки билета и заканчивая четким по расписанию прибытием к причалу. Поиск причала занял буквально 3-5 минут времени. «Пирс 7» для удобства специально обозначен большой табличкой с номером, чтоб не ошибиться.
A
3 дек 2019
Тур был хорошим, персонал был очень хорошим, особенно леди внутри, где можно было заказать кафе. Тур принес бы большую пользу, если бы сотрудники могли предоставить слушателям некоторые общие инструкции, просто чтобы сделать его немного более организованным и обеспечить всем приятное времяпрепровождение. В моей группе была большая группа туристов, которые были вместе, не обращая внимания на другого туриста на борту.
E
30 июля 2018
(Великобритания)
Сам тур был захватывающим, безусловно, если вы ищете лучшее в осмотре достопримечательностей! Мы пошли в пасмурный день, и виды были все еще удивительны. Единственным недостатком было то, насколько многолюдной была лодка. Конечно, мы пошли в середине дня, но было немного трудно увидеть некоторые достопримечательности, на которые ссылался гид, когда садился из-за того, сколько людей стояло на лодке.

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