Знаете ли вы, что в Люцерне зародился швейцарский туризм?
А почему это католический, а не реформаторский кантон и наемничество основной источник дохода у местных в средневековье?
Почему швецарские гвардейцы более 500 лет служат Ватикану?
А то, что на Люцернском озере имеется крупнейший в Европе флот колесных пароходов, слышали?
Кого из русских привлекал город?
Картины каких люцернских художников коллекционирует Шеф-стратег Швейцарской народной партии (SVP) Кристоф Блохер?
Кто проживал на горе миллионеров где был снят один из эпизодов 007
Уникальные деревянные мосты украшенные картинами
Самый трогательный камень в мире
Расписные дома,
Карнавал
и многое другое - это Люцерн!
Приглашаю увидеть все своими глазами хоть и онлайн