Знаете ли вы, что в Люцерне зародился швейцарский туризм?

А почему это католический, а не реформаторский кантон и наемничество основной источник дохода у местных в средневековье?

Почему швецарские гвардейцы более 500 лет служат Ватикану?

А то, что на Люцернском озере имеется крупнейший в Европе флот колесных пароходов, слышали?

Кого из русских привлекал город?

Картины каких люцернских художников коллекционирует Шеф-стратег Швейцарской народной партии (SVP) Кристоф Блохер?

Кто проживал на горе миллионеров где был снят один из эпизодов 007

Уникальные деревянные мосты украшенные картинами

Самый трогательный камень в мире

Расписные дома,

Карнавал

и многое другое - это Люцерн!

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