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Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии

3.9
7 отзывов
Юлия С.
Юлия С. – Гид из Люцерна
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €5 за человека

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Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии

Что вы увидите

  • Скульптуру «Умирающий лев»
  • Набережную с видом на горы Риги и Пилатус
  • Люцернское озеро
  • Мосты Капельбрюкке и Мякинный на реке Ройс уникальными картинами
  • ККЛ - центр светской жизни Люцерна и Швейцарии
  • Расписные дома
  • Фонтаны и площади города
Знаете ли вы, что в Люцерне зародился швейцарский туризм?
А почему это католический, а не реформаторский кантон и наемничество основной источник дохода у местных в средневековье?
Почему швецарские гвардейцы более 500 лет служат Ватикану?
А то, что на Люцернском озере имеется крупнейший в Европе флот колесных пароходов, слышали?
Кого из русских привлекал город?
Картины каких люцернских художников коллекционирует Шеф-стратег Швейцарской народной партии (SVP) Кристоф Блохер?
Кто проживал на горе миллионеров где был снят один из эпизодов 007
Уникальные деревянные мосты украшенные картинами
Самый трогательный камень в мире
Расписные дома,
Карнавал
и многое другое - это Люцерн!
Приглашаю увидеть все своими глазами хоть и онлайн
Что входит
  • услуга гида
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия С.
Юлия С.
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7 отзывов оставили туристы

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