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Волшебство швейцарской Ривьеры

Величественные альпийские пики, безмятежная гладь Женевского озера и вершина Граммон за один день

Yury
Yury – Гид из Монтрё
Из рыболовецкой деревушки Монтрё превратился в один из самых престижных курортов страны — я расскажу, как это случилось, как развивался в XX веке местный горный туризм и как у Швейцарии складываются отношения с соседней Францией.

А еще мы поднимемся на пик Граммон на высоте 2172 метра, полюбуемся горными ⛰️ озерами и, если повезет, встретим «короля Альп»!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От €250 за экскурсию

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Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры

Что вас ожидает

Швейцарская ривьера как на ладони
Вы впечатлитесь великолепными видами горного озера Лак-де-Тане, расположенного на высоте 1408 метров над уровнем моря 🌊 и знаменитого нежно-голубым цветом воды. Далее отправитесь к главной достопримечательности 🏛️ нашего маршрута — вершине Граммон, откуда открываются сногсшибательные панорамы Женевского озера. Я расскажу о произошедшем в древности Тауредунумском событии и его связи с этими местами.

Магия местной природы
Вдоволь насладившись видами швейцарской Ривьеры с высоты, мы отправимся в обратный путь, но уже по другой дороге, проходящей вдоль франко-швейцарской границы и еще одного горного озера — Лак-де-Лавеле. Завершится тропа в живописном городке Сен-Жингольф, откуда корабль доставит нас прямиком в Монтрё!

Организационные детали

  • Экскурсия начнется в небольшой альпийской деревушке Miex, до которой мы доедем из Монтрё на поезде 🚂. Обратно в Монтрё мы доберемся на кораблике. Билеты 🎫 на общественный транспорт не включены в стоимость — 47 швейцарских франков (или 23, если у вас есть туристический проездной).
  • Экскурсия также может быть проведена на автомобиле 🚘. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 на вокзале в Монтрё
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры
Волшебство швейцарской Ривьеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yury
Yury
Здравствуйте! Меня зовут Юрий, я 10 лет живу и работаю в Швейцарии. Волею обстоятельств оказался в Монтрё, где заново открыл для себя эту замечательную страну. Я очень люблю это место и постараюсь, чтобы и вы оценили его дружелюбный характер и невероятную красоту!
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