Что вас ожидает

Швейцарская ривьера как на ладони

Вы впечатлитесь великолепными видами горного озера Лак-де-Тане, расположенного на высоте 1408 метров над уровнем моря 🌊 и знаменитого нежно-голубым цветом воды. Далее отправитесь к главной достопримечательности 🏛️ нашего маршрута — вершине Граммон, откуда открываются сногсшибательные панорамы Женевского озера. Я расскажу о произошедшем в древности Тауредунумском событии и его связи с этими местами.

Магия местной природы

Вдоволь насладившись видами швейцарской Ривьеры с высоты, мы отправимся в обратный путь, но уже по другой дороге, проходящей вдоль франко-швейцарской границы и еще одного горного озера — Лак-де-Лавеле. Завершится тропа в живописном городке Сен-Жингольф, откуда корабль доставит нас прямиком в Монтрё!

Организационные детали