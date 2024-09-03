2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха: индивидуальная экскурсия
Люцерн - туристическая мекка Швейцарии. Прогулка по озеру, древний мост, памятник «Умирающий лев», старинные храмы и уютные переулки ждут вас
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€595 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 сентября 202423 августа я и два моих сына были на экскурсии с Алексеем. Старший сын (15 лет) сказал, что это была
- ННодир1 сентября 2024Тем кто собирается в Швейцарию, Люцерн рекомендуют как жемчужину. И ожидания оправдались. Алексей провел экскурсию на высоком уровне, по дороге из Цюриха мы увидели и узнали много нового за пределами Люцерна.
- ЕЕвгений9 августа 2024Очень понравилось. Получили не только самые лучшие впечатления о городе, но и ответы на интересующие вопросы
- ББорис8 августа 2024Несмотря на дождь и ветер, экскурсия была замечательной. Алексею удалось влюбить нас в этот город, благодаря ему мы обязательно вернемся в Швейцарию!
- ЮЮлия9 июля 2024отличный день: увлекательно, доступно, красиво и все на релаксе:) Отличный гид, который может найти ответ на любой вопрос, быстро адаптирует
- ЮЮлия5 июля 2024очень интересно было и подросткам и взрослому, легкая подача информации, отличный маршрут. мы очень довольны
- ЮЮлия21 июня 2024Спасибо, все прошло в очень приятной дружеской атмосфере и мы узнали о Швейцарии много нового:) Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в сентябре 2024
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