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самая интересная экскурсия из всех, на которых он был. Секрет я знаю - это Алексей. Легкая и современная подача информации не оставила моих детей равнодушными, а мы уже немало экскурсий повидали вместе с ними. Современный, открытый, легкий в общении, знающий материал и как его преподать. Очень благодарна Алексею за экскурсию, скорее даже - приятную прогулку и знакомство с Цюрихом. Мои дети не остались равнодушными и запомнили много нового и интересного, а для меня это самое главное. Еще раз спасибо!