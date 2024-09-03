На Рождество – экскурсии в Цюрихе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Цюрихе на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пешком по центру Цюриха
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
220 за всё до 10 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
24 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха: индивидуальная экскурсия
Люцерн - туристическая мекка Швейцарии. Прогулка по озеру, древний мост, памятник «Умирающий лев», старинные храмы и уютные переулки ждут вас
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
595 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2024
    Пешком по центру Цюриха
    23 августа я и два моих сына были на экскурсии с Алексеем. Старший сын (15 лет) сказал, что это была
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    самая интересная экскурсия из всех, на которых он был. Секрет я знаю - это Алексей. Легкая и современная подача информации не оставила моих детей равнодушными, а мы уже немало экскурсий повидали вместе с ними. Современный, открытый, легкий в общении, знающий материал и как его преподать. Очень благодарна Алексею за экскурсию, скорее даже - приятную прогулку и знакомство с Цюрихом. Мои дети не остались равнодушными и запомнили много нового и интересного, а для меня это самое главное. Еще раз спасибо!

  • Н
    Нодир
    1 сентября 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Тем кто собирается в Швейцарию, Люцерн рекомендуют как жемчужину. И ожидания оправдались. Алексей провел экскурсию на высоком уровне, по дороге из Цюриха мы увидели и узнали много нового за пределами Люцерна.
  • Е
    Евгений
    9 августа 2024
    Пешком по центру Цюриха
    Очень понравилось. Получили не только самые лучшие впечатления о городе, но и ответы на интересующие вопросы
  • Б
    Борис
    8 августа 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Несмотря на дождь и ветер, экскурсия была замечательной. Алексею удалось влюбить нас в этот город, благодаря ему мы обязательно вернемся в Швейцарию!
    Несмотря на дождь и ветер, экскурсия была замечательной. Алексею удалось влюбить нас в этот город, благодаря ему мы обязательно вернемся в Швейцарию!
  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    отличный день: увлекательно, доступно, красиво и все на релаксе:) Отличный гид, который может найти ответ на любой вопрос, быстро адаптирует
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    маршрут под погоду, запросы и возможности туристов. Я и два подростка в полном восторге❤️ РЕКОМЕНДУЮ! Мы обязательно вернемся и вместе с Юлией откроем новые стороны Швейцарии

  • Ю
    Юлия
    5 июля 2024
    Пешком по центру Цюриха
    очень интересно было и подросткам и взрослому, легкая подача информации, отличный маршрут. мы очень довольны
  • Ю
    Юлия
    21 июня 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Спасибо, все прошло в очень приятной дружеской атмосфере и мы узнали о Швейцарии много нового:) Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «На Рождество»

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  1. Пешком по центру Цюриха
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  3. Из Цюриха - в долину водопадов
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в сентябре 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 595. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 67 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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