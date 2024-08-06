2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Цюрих - один из самых дорогих городов мира: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Цюриха, узнайте его историю и современные реалии. Посетите знаковые места и получите незабываемые фотографии
Начало: У ангела на жд вокзале или в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
7 авг в 09:00
€320 за всё до 10 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Инстаграмный Цюрих. Идеально для тех, кто в городе на 1 день
Прогулка по Цюриху с гидом: красивые фото, интересные истории и советы. Кофе в старом городе, аперитив и ужин с видом на город
Начало: В центре города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€375 за всё до 5 чел.
1 день
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по мрачным тайнам средневекового Цюриха
Начало: Площадь Парадеплац в Цюрихе
Расписание: Аудиогид можно забронировать на любой день и на любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€10 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Популярные экскурсии»
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