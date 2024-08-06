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1 чел. По популярности 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Цюрих - один из самых дорогих городов мира: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Цюриха, узнайте его историю и современные реалии. Посетите знаковые места и получите незабываемые фотографии Начало: У ангела на жд вокзале или в любом удобном месте Расписание: Ежедневно € 320 за всё до 10 чел. 3 часа Фотопрогулка до 5 чел. Инстаграмный Цюрих. Идеально для тех, кто в городе на 1 день Прогулка по Цюриху с гидом: красивые фото, интересные истории и советы. Кофе в старом городе, аперитив и ужин с видом на город Начало: В центре города Расписание: По договоренности € 375 за всё до 5 чел. 1 день Аудиогид Аудиоэкскурсия по мрачным тайнам средневекового Цюриха Начало: Площадь Парадеплац в Цюрихе Расписание: Аудиогид можно забронировать на любой день и на любое время € 10 за человека Другие экскурсии Цюриха

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Популярные экскурсии»

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