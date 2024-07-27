А Айгуль Цюрих - путешествие во времени Очень приятно провели время.

Ю Юлия Пешком по центру Цюриха очень интересно было и подросткам и взрослому, легкая подача информации, отличный маршрут. мы очень довольны

Ю Юлия В сказочный город Люцерн из Цюриха Спасибо, все прошло в очень приятной дружеской атмосфере и мы узнали о Швейцарии много нового:) Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.

М Марина В сказочный город Люцерн из Цюриха Огромное спасибо чудесному гиду Алексею за обзорную экскурсию по сказочному Люцерну! Алексей очень обаятельный эрудированный человек с прекрасным чувством юмора. Он талантливый рассказчик: экскурсия пролетела на одном дыхании!

A Aleksandr Пешком по центру Цюриха Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.

И Илья Пешком по центру Цюриха На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.

Е Евгений Цюрих - путешествие во времени Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.

Т Татьяна В сказочный город Люцерн из Цюриха Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!