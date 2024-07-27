2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Цюриха через прогулку по его узким улочкам и старинным кварталам. Узнайте о легендах и событиях, скрытых за фасадами средневековых домов
Начало: На площади Парадеплатц 8
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха: индивидуальная экскурсия
Люцерн - туристическая мекка Швейцарии. Прогулка по озеру, древний мост, памятник «Умирающий лев», старинные храмы и уютные переулки ждут вас
8 авг в 13:00
9 авг в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль27 июля 2024Очень приятно провели время.
- ЮЮлия5 июля 2024очень интересно было и подросткам и взрослому, легкая подача информации, отличный маршрут. мы очень довольны
- ЮЮлия21 июня 2024Спасибо, все прошло в очень приятной дружеской атмосфере и мы узнали о Швейцарии много нового:) Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.
- ММарина13 июня 2024Огромное спасибо чудесному гиду Алексею за обзорную экскурсию по сказочному Люцерну! Алексей очень обаятельный эрудированный человек с прекрасным чувством юмора. Он талантливый рассказчик: экскурсия пролетела на одном дыхании!
- AAleksandr3 июня 2024Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.
- ИИлья3 июня 2024На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.
- ЕЕвгений30 мая 2024Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.
- ТТатьяна7 апреля 2024Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!
- ДДарья5 апреля 2024Отлично провели время на экскурсии. С Лианой было супер комфортно, она обладает хорошими знаниями, при этом может увлекательно их подать, очень веселая, при этом деликатная. Нам очень понравилась Швейцария и, конечно же, экскурсия. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в августе 2024
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