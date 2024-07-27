Все – экскурсии в Цюрихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Цюрихе на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Цюрих - путешествие во времени
Пешая
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Цюриха через прогулку по его узким улочкам и старинным кварталам. Узнайте о легендах и событиях, скрытых за фасадами средневековых домов
Начало: На площади Парадеплатц 8
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
180 за всё до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
22 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха: индивидуальная экскурсия
Люцерн - туристическая мекка Швейцарии. Прогулка по озеру, древний мост, памятник «Умирающий лев», старинные храмы и уютные переулки ждут вас
8 авг в 13:00
9 авг в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    27 июля 2024
    Цюрих - путешествие во времени
    Очень приятно провели время.
  • Ю
    Юлия
    5 июля 2024
    Пешком по центру Цюриха
    очень интересно было и подросткам и взрослому, легкая подача информации, отличный маршрут. мы очень довольны
  • Ю
    Юлия
    21 июня 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Спасибо, все прошло в очень приятной дружеской атмосфере и мы узнали о Швейцарии много нового:) Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.
  • М
    Марина
    13 июня 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Огромное спасибо чудесному гиду Алексею за обзорную экскурсию по сказочному Люцерну! Алексей очень обаятельный эрудированный человек с прекрасным чувством юмора. Он талантливый рассказчик: экскурсия пролетела на одном дыхании!
  • A
    Aleksandr
    3 июня 2024
    Пешком по центру Цюриха
    Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.
  • И
    Илья
    3 июня 2024
    Пешком по центру Цюриха
    На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.
  • Е
    Евгений
    30 мая 2024
    Цюрих - путешествие во времени
    Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!
  • Д
    Дарья
    5 апреля 2024
    Цюрих - путешествие во времени
    Отлично провели время на экскурсии. С Лианой было супер комфортно, она обладает хорошими знаниями, при этом может увлекательно их подать, очень веселая, при этом деликатная. Нам очень понравилась Швейцария и, конечно же, экскурсия. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в августе 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 380. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 107 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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