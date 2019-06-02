Исследуйте важный коммерческий и культурный центр Швейцарии в рамках 2-часовой пешей экскурсии по главным достопримечательностям Цюриха. Осмотрите главные места и кварталы город, а также откройте его тайны. Представительный гид проведет вас по улицам, полным уникальных магазинов и красивых домов.

Оцените прекрасную атмосферу Альтштадта и прогуляйтесь вдоль берегов реки Лиммати и Цюрихского озера. Полюбуйтесь прекрасным видом на горы и леса на расстоянии и побывайте в спрятавшихся городских садах и на террасах. Гид может составить программу так, чтобы она вам подходила. Можно согласовать время начала и посещаемые места.

При желании главной частью тура может стать экскурсия по 2 соборам Цюриха. Полюбуйтесь витражами Шагала во Фраумюнстере и узнайте о Реформации в Швейцарии в романическом Гроссмюнстере – одной из самых известных достопримечательностей Цюриха.