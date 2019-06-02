Цюрих: ознакомительная пешая экскурсия на русском языке

Исследуйте деловую и культурную столицу Швейцарии во время пешей экскурсии по главным достопримечательностям Цюриха

4.9
12 отзывов
Индивидуально
Исследуйте деловую и культурную столицу Швейцарии во время пешей экскурсии по главным достопримечательностям Цюриха.

Прогуляйтесь вдоль озера и по оживленным кварталам.

Узнайте историю города и полюбуйтесь на церкви Фарумюнстер и Гроссмюнстер.
Цюрих: ознакомительная пешая экскурсия на русском языке
Цюрих: ознакомительная пешая экскурсия на русском языке
Цюрих: ознакомительная пешая экскурсия на русском языке
Цюрих: ознакомительная пешая экскурсия на русском языке
Цюрих: ознакомительная пешая экскурсия на русском языке
Цюрих: ознакомительная пешая экскурсия на русском языке

Что вы увидите 🤩

  • Фраумюнстер
  • Гроссмюнстер
  • Цюрихское озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените главные достопримечательности и откройте тайны Цюриха в рамках пешей экскурсии с представительным гидом
  2. Полюбуйтесь витражами Шагала во Фраумюнстере
  3. Понаблюдайте за пловцами и яхтсменами в Цюрихском озере
  4. Прогуляйтесь по уникальным улицам Альтштадта
  5. Узнайте интересные и удивительные факты о Цюрихе и Швейцарии
Исследуйте важный коммерческий и культурный центр Швейцарии в рамках 2-часовой пешей экскурсии по главным достопримечательностям Цюриха. Осмотрите главные места и кварталы город, а также откройте его тайны. Представительный гид проведет вас по улицам, полным уникальных магазинов и красивых домов.
Оцените прекрасную атмосферу Альтштадта и прогуляйтесь вдоль берегов реки Лиммати и Цюрихского озера. Полюбуйтесь прекрасным видом на горы и леса на расстоянии и побывайте в спрятавшихся городских садах и на террасах. Гид может составить программу так, чтобы она вам подходила. Можно согласовать время начала и посещаемые места.
При желании главной частью тура может стать экскурсия по 2 соборам Цюриха. Полюбуйтесь витражами Шагала во Фраумюнстере и узнайте о Реформации в Швейцарии в романическом Гроссмюнстере – одной из самых известных достопримечательностей Цюриха.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пеший тур
  • Русскоговорящий гид (носитель языка)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
2 июня 2019
(Россия)
На вокзале в Цюрихе нас встретила обаятельная, стройная с огромными голубыми глазами Инночка.
Маршрут экскурсии был составлен очень грамотно. Сначала посмотрели город со смотровых площадок, а затем прошли весь город по улицам и улочкам. Отличное знание истории, любознательность, неравнодушие и интерес к тому, чем она занимается сделали знакомство с городом интересным и запоминающимся. Знает историю каждого дома, улицы, площади. Инночка очень эрудированная, думающая со своей гражданской позицией, конечно же не может не понравиться. Если в Цюрих, то только с Инной.
Уважением,
благодарные за чудесный день в Цюрихе
Анна и Елена
G
4 ноя 2018
(Германия)
Заказывали двухчасовую экскурсию по Цюриху для двух человек.
Экскурсия Инны очень понравилась, много узнали о Цюрихе, а также о самой Швейцарии и её жителях.

Воспользовались рекомендацией Инны о традиционной кухне Швейцарии и были очень довольны.

Инна очень энергичный, общительный, заботливый и добрый человек. Старательно и индивидуально подходит к проведению мероприятия. Экскурсия под её руководством прошла приятно быстро.

Рекомендуем!
А
23 сен 2012
(Швейцария)
Мы провели несколько очень приятных 2,5 часа с вашим гидом, чтобы исследовать город Цюрих. Наш гид ждал нас (хотя мы приехали рано), и мы сразу же погрузились в сердце прекрасного Цюриха. Мы узнали много исторических фактов и анекдотов. Гид был очень компетентным, дружелюбным и юмористическим. Я могу только рекомендовать этот тур. Это стоило того.

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