Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените главные достопримечательности и откройте тайны Цюриха в рамках пешей экскурсии с представительным гидом
Полюбуйтесь витражами Шагала во Фраумюнстере
Понаблюдайте за пловцами и яхтсменами в Цюрихском озере
Прогуляйтесь по уникальным улицам Альтштадта
Узнайте интересные и удивительные факты о Цюрихе и Швейцарии
Исследуйте важный коммерческий и культурный центр Швейцарии в рамках 2-часовой пешей экскурсии по главным достопримечательностям Цюриха. Осмотрите главные места и кварталы город, а также откройте его тайны. Представительный гид проведет вас по улицам, полным уникальных магазинов и красивых домов.
Оцените прекрасную атмосферу Альтштадта и прогуляйтесь вдоль берегов реки Лиммати и Цюрихского озера. Полюбуйтесь прекрасным видом на горы и леса на расстоянии и побывайте в спрятавшихся городских садах и на террасах. Гид может составить программу так, чтобы она вам подходила. Можно согласовать время начала и посещаемые места.
При желании главной частью тура может стать экскурсия по 2 соборам Цюриха. Полюбуйтесь витражами Шагала во Фраумюнстере и узнайте о Реформации в Швейцарии в романическом Гроссмюнстере – одной из самых известных достопримечательностей Цюриха.
Ответы на вопросы
Что входит
Пеший тур
Русскоговорящий гид (носитель языка)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Анна
2 июня 2019
(Россия)
На вокзале в Цюрихе нас встретила обаятельная, стройная с огромными голубыми глазами Инночка. Маршрут экскурсии был составлен очень грамотно. Сначала посмотрели город со смотровых площадок, а затем прошли весь город по улицам и улочкам. Отличное знание истории, любознательность, неравнодушие и интерес к тому, чем она занимается сделали знакомство с городом интересным и запоминающимся. Знает историю каждого дома, улицы, площади. Инночка очень эрудированная, думающая со своей гражданской позицией, конечно же не может не понравиться. Если в Цюрих, то только с Инной. Уважением, благодарные за чудесный день в Цюрихе Анна и Елена
G
Guido
4 ноя 2018
(Германия)
Заказывали двухчасовую экскурсию по Цюриху для двух человек. Экскурсия Инны очень понравилась, много узнали о Цюрихе, а также о самой Швейцарии и её жителях.
Воспользовались рекомендацией Инны о традиционной кухне Швейцарии и были очень довольны.
Инна очень энергичный, общительный, заботливый и добрый человек. Старательно и индивидуально подходит к проведению мероприятия. Экскурсия под её руководством прошла приятно быстро.
Рекомендуем!
А
Аноним
23 сен 2012
(Швейцария)
Мы провели несколько очень приятных 2,5 часа с вашим гидом, чтобы исследовать город Цюрих. Наш гид ждал нас (хотя мы приехали рано), и мы сразу же погрузились в сердце прекрасного Цюриха. Мы узнали много исторических фактов и анекдотов. Гид был очень компетентным, дружелюбным и юмористическим. Я могу только рекомендовать этот тур. Это стоило того.