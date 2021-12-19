Все экскурсии и мероприятия в Zermatt
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€42.34
за 1 чел.
Gornergrat Bahn: экскурсионный поезд
Насладитесь поездкой на высокогорном зубчатом колесе по железной дороге Горнерграт
В группе
до undefined чел.
€110.19
за 1 чел.
Matterhorn Glacier Paradise Канатная дорога
Экскурсия на вечный лед с захватывающими дух видами на альпийский мир
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Zermatt – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €42.34. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Zermatt почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Швейцарии на 📅 декабрь, январь и февраль