Что ещё посмотреть – экскурсии в Женеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Женеве на русском языке, цены от €155, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Русская Женева
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Русская Женева: экскурсия по следам русских писателей и революционеров
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Богемный Каруж
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия по кварталу Каруж в Женеве
Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Начало: На площади Октруа
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
155 за всё до 20 чел.
Грюйер: сырная столица Швейцарии
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по замку Грюйер и сыроварне
Откройте для себя средневековый Грюйер, узнайте о производстве знаменитого сыра и насладитесь потрясающими видами на Предальпы и зелёные долины
8 авг в 12:00
9 авг в 08:00
510459 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    27 июля 2024
    Русская Женева
    Интересный тур, спасибо
  • Н
    Николай
    18 декабря 2023
    Богемный Каруж
    Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
  • F
    Feklisov
    7 января 2023
    Богемный Каруж
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2022
    Богемный Каруж
    Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
  • О
    Ольга
    11 августа 2020
    Русская Женева
    Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
  • Е
    Елена
    12 декабря 2017
    Русская Женева
    Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с
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    поставленной задачей блестяще справилась. Заодно рассказала где купить сувениры, где подешевле и вкусно поесть, показала прекрасный магазин шоколада, посоветовала места для самостоятельного посещения на завтра. Если нелёгкая занесёт в Женеву, снова обратимся к ней:-)

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в августе 2024
Сейчас в Женеве в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 459 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 7 ⭐ отзывов, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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