2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Русская Женева: экскурсия по следам русских писателей и революционеров
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия по кварталу Каруж в Женеве
Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Начало: На площади Октруа
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по замку Грюйер и сыроварне
Откройте для себя средневековый Грюйер, узнайте о производстве знаменитого сыра и насладитесь потрясающими видами на Предальпы и зелёные долины
8 авг в 12:00
9 авг в 08:00
510€459 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай27 июля 2024Интересный тур, спасибо
- ННиколай18 декабря 2023Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
- FFeklisov7 января 2023Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
- ТТатьяна10 октября 2022Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
- ООльга11 августа 2020Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
- ЕЕлена12 декабря 2017Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Что ещё посмотреть»
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