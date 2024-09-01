2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€360 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Женева: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Женевы: фонтан Jet D’eau, цветочные часы, собор Святого Петра, стена Реформации и бывший квартал Красных фонарей
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННодир1 сентября 2024Чтобы оценить разноязычную Швейцарию, посещение Женевы обязательно. Дарья помогла увидеть столицу французкого кантона, окунутся в его историю и увидеть основные достопримечательности.
- ММихаил28 июля 2024Было отлично!
- ННелли25 июля 2024Экскурсию проводила Оксана. Замечательный гид рассказчик и очень жизнерадостная женщина!!! Очень понравился маршрут, было познавательно, интересно, узнали некоторые вещи которых не знали. Спасибо большое Оксане за замечательную экскурсию!!!
- AAnna20 июля 2024Спасибо большое Анне за информативную экскурсию для нашей семьи. Нам было легко и интересно. Прекрасный маршрут, интересный рассказ и ответы на вопросы.
- ААлексей6 апреля 2024Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
- ИИгорь9 марта 2024Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
- ААндрей10 февраля 2024Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Женеве в сентябре 2024
Сейчас в Женеве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 360. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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