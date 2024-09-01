На Рождество – экскурсии в Женеве

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Женеве на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Первая встреча с Женевой
Пешая
60 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Вечное величие столицы мира
На машине
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
360 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Женева
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Женева: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Женевы: фонтан Jet D’eau, цветочные часы, собор Святого Петра, стена Реформации и бывший квартал Красных фонарей
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нодир
    1 сентября 2024
    Первая встреча с Женевой
    Чтобы оценить разноязычную Швейцарию, посещение Женевы обязательно. Дарья помогла увидеть столицу французкого кантона, окунутся в его историю и увидеть основные достопримечательности.
  • М
    Михаил
    28 июля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Было отлично!
  • Н
    Нелли
    25 июля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Экскурсию проводила Оксана. Замечательный гид рассказчик и очень жизнерадостная женщина!!! Очень понравился маршрут, было познавательно, интересно, узнали некоторые вещи которых не знали. Спасибо большое Оксане за замечательную экскурсию!!!
  • A
    Anna
    20 июля 2024
    Знакомьтесь, Женева
    Спасибо большое Анне за информативную экскурсию для нашей семьи. Нам было легко и интересно. Прекрасный маршрут, интересный рассказ и ответы на вопросы.
    Спасибо большое Анне за информативную экскурсию для нашей семьи
  • А
    Алексей
    6 апреля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
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    увидеть и узнать больше. Пешеходная часть по старому городу тоже очень интересная, познавательная, с прекрасными видами для фото. Гид Оксана очень эрудированный и внимательный, рассказывает очень интересно. Дает много советов, что можно еще посмотреть или посетить самостоятельно. Спасибо большое Оксане и Очень рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Женевой.

  • И
    Игорь
    9 марта 2024
    Вечное величие столицы мира
    Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
  • А
    Андрей
    10 февраля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в сентябре 2024
Сейчас в Женеве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 360. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 72 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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