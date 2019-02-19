2 часа

Индивидуальная

Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия) Идеальный вариант для тех, кто впервые в Женеве. Узнайте все о главных достопримечательностях и истории города за одну прогулку Начало: По договоренности

Расписание: по договоренности