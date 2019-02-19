2 часа
Индивидуальная
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Исследуйте архитектурные ансамбли Каружа, где каждый уголок хранит часть европейской истории
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 15 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
Путешествие в Грюйер - это уникальная возможность познакомиться с настоящей Швейцарией. Посетите сыроварню, замок и насладитесь швейцарским шоколадом
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €540 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)
Большое путешествие по Женеве: пешком по историческому центру и на автомобиле по современной части. Узнайте историю и современность города
Начало: Place
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€262 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Идеальный вариант для тех, кто впервые в Женеве. Узнайте все о главных достопримечательностях и истории города за одну прогулку
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 февраля 2019Экскурсия ‘Район Каруж’ прошла легко и интересно. Спасибо Экскурсоводу Дарье за грамотно составленную и проведённую прогулку по городку Каруж. Возникло желание дальше интересоваться историей этих мест.
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Популярные экскурсии»
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