2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИсторическая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Женева: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Женевы: фонтан Jet D’eau, цветочные часы, собор Святого Петра, стена Реформации и бывший квартал Красных фонарей
7 авг в 14:00
8 авг в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по замку Грюйер и сыроварне
Откройте для себя средневековый Грюйер, узнайте о производстве знаменитого сыра и насладитесь потрясающими видами на Предальпы и зелёные долины
7 авг в 14:00
8 авг в 08:00
510€459 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил28 июля 2024Было отлично!
- ННелли25 июля 2024Экскурсию проводила Оксана. Замечательный гид рассказчик и очень жизнерадостная женщина!!! Очень понравился маршрут, было познавательно, интересно, узнали некоторые вещи которых не знали. Спасибо большое Оксане за замечательную экскурсию!!!
- AAnna20 июля 2024Спасибо большое Анне за информативную экскурсию для нашей семьи. Нам было легко и интересно. Прекрасный маршрут, интересный рассказ и ответы на вопросы.
- ККирилл6 июля 2024Все было великолепно! Оксана прекрасный гид!
- ДДмитрий24 июня 2024Отличная экскурсия!
- ЛЛина29 апреля 2024Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
- ЕЕкатерина10 января 2024Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Женеве в августе 2024
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