Все – экскурсии в Женеве

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Женеве на русском языке, цены от €180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
История, традиции и символы Женевы
Пешая
56 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Первая встреча с Женевой
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Женева
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Женева: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Женевы: фонтан Jet D’eau, цветочные часы, собор Святого Петра, стена Реформации и бывший квартал Красных фонарей
7 авг в 14:00
8 авг в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Грюйер: сырная столица Швейцарии
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по замку Грюйер и сыроварне
Откройте для себя средневековый Грюйер, узнайте о производстве знаменитого сыра и насладитесь потрясающими видами на Предальпы и зелёные долины
7 авг в 14:00
8 авг в 08:00
510459 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    28 июля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Было отлично!
  • Н
    Нелли
    25 июля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Экскурсию проводила Оксана. Замечательный гид рассказчик и очень жизнерадостная женщина!!! Очень понравился маршрут, было познавательно, интересно, узнали некоторые вещи которых не знали. Спасибо большое Оксане за замечательную экскурсию!!!
  • A
    Anna
    20 июля 2024
    Знакомьтесь, Женева
    Спасибо большое Анне за информативную экскурсию для нашей семьи. Нам было легко и интересно. Прекрасный маршрут, интересный рассказ и ответы на вопросы.
    Спасибо большое Анне за информативную экскурсию для нашей семьи
  • К
    Кирилл
    6 июля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Все было великолепно! Оксана прекрасный гид!
  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Отличная экскурсия!
  • Л
    Лина
    29 апреля 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
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    уровне. Татьяна встретила нас вовремя, у нее даже был микрофон (нас было четверо). Татьяна прекрасно владеет материалом, у нее грамотная речь. Она очень внимательный и знающий гид. Из 4х экскурсий что мы заказывали по Швейцарии, эта была самая профессиональная. Рекомендуем!

  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Все»

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  3. Знакомьтесь, Женева
  4. Грюйер: сырная столица Швейцарии
Сколько стоит экскурсия по Женеве в августе 2024
Сейчас в Женеве в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 459 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 116 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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