Как добраться до Фритауна на самолёте
Во Фритауне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lungi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Фритауна
- Ланджи FNALungi International Airport
- Hastings HGSне гражданскийHastings
Самые дешёвые билеты во Фритаун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.12.2020
|из 🇬🇭Аккры
|19 704
|2ч 30м
|29.10.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|34 134
|7ч 20м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|35 715
|6ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|38 538
|9ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|39 794
|26ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|42 144
|37ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|43 056
|37ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|44 230
|20ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|44 739
|23ч 30м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|45 959
|36ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|48 622
|38ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из Уагадугу
|51 038
|25ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|51 608
|15ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|52 257
|50ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|52 539
|26ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|53 159
|32ч 20м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|54 386
|33ч 25м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|60 927
|38ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|81 600
|51ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|153 164
|20ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Фритауна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Фритауна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Брюссель, Дакар, Бали и Дубай
- 12.11.202019.11.2020
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