Летим во Фритаун

Как добраться до Фритауна на самолёте

Во Фритауне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lungi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Фритауна

  1. Ланджи FNA
    Lungi International Airport
  2. Hastings HGSне гражданский
    Hastings

Самые дешёвые билеты во Фритаун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.12.2020из 🇬🇭Аккры19 7042ч 30м
29.10.2020из 🇳🇬Абуджи34 1347ч 20м (⇵1)
29.10.2020из 🇳🇬Лагоса35 7156ч 50м (⇵1)
06.11.2020из 🇫🇷Парижа38 5389ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇦Киева39 79426ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇬🇧Лондона42 14437ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇰Лахора43 05637ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇸🇪Стокгольм44 23020ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка44 73923ч 30м (⇵2)
04.01.2021из 🇷🇺Москвы45 95936ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇱🇧Бейрута48 62238ч 15м (⇵2)
10.11.2020из Уагадугу51 03825ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇵🇱Гданьска51 60815ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇳🇱Амстердама52 25750ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇲🇦Касабланки52 53926ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇾Минска53 15932ч 20м (⇵2)
24.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура54 38633ч 25м (⇵1)
02.11.2020из 🇵🇱Познани60 92738ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇴🇲Маската81 60051ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇳Мумбаи153 16420ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Фритауна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Брюссель, Дакар, Бали и Дубай

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Фритауна