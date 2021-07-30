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Как добраться до Сингапура на самолёте

В Сингапуре 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Changi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сингапура

  1. Чанги SIN
    Changi International Airport
  2. Seletar XSPне гражданский
    Seletar
  3. Paya Lebar QPGне гражданский
    Paya Lebar

Самые дешёвые билеты в Сингапур из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.07.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура1 8521ч 10м
09.02.2021из 🇮🇩Бали2 5622ч 45м
31.10.2020из 🇮🇩Джакарты3 3121ч 50м
27.01.2021из 🇹🇭Бангкока3 3812ч 30м
10.12.2020из 🇮🇩Медана3 5385ч 25м (⇵1)
27.10.2020из 🇻🇳Хошимина3 9122ч 5м
11.11.2020из 🇲🇾Ипоха4 39224ч 15м (⇵2)
16.04.2021из 🇵🇭Манилы4 5763ч 35м
01.09.2021из 🇹🇭Пхукета5 076
15.10.2020из 🇮🇩Сурабой6 142 (⇵1)
01.07.2021из 🇮🇩Баликпапана6 1426ч 50м (⇵1)
15.11.2020из 🇮🇩Ломбока6 24126ч 5м (⇵1)
20.11.2020из 🇮🇳Хайдарабада6 8964ч 55м
22.11.2020из 🇮🇳Тируччираппалли7 02312ч 40м (⇵1)
03.12.2020из 🇻🇳Ханоя7 33813ч 45м (⇵1)
02.12.2020из 🇮🇩Понтианака7 3577ч 20м (⇵1)
01.12.2020из 🇵🇭Лусона7 3953ч 30м
23.10.2020из 🇰🇭Пномпени7 448
22.11.2020из 🇮🇳Ченная7 5444ч 10м
14.11.2020из 🇻🇳Дананга8 49114ч (⇵1)
15.12.2020из 🇵🇭Легаспи8 71916ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇭Давао9 00024ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇻🇳Нячанга9 11538ч 45м (⇵2)
22.01.2021из 🇯🇵Токио9 35921ч 55м (⇵1)
20.10.2020из Гонконга10 0543ч 55м
26.10.2020из 🇮🇩Джокьякарты10 05742ч 45м (⇵2)
18.04.2021из 🇹🇼Тайбэй10 60013ч 35м (⇵1)
22.11.2020из 🇮🇳Мадурая10 63617ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇳Бангалора10 87017ч 30м (⇵2)
09.12.2020из Сеула10 91516ч 25м (⇵1)
05.01.2021из 🇮🇳Тривандрама10 9475ч 50м (⇵1)
01.02.2021из 🇲🇻Мале10 9507ч 15м (⇵1)
30.12.2020из 🇮🇳Кочина11 05712ч 15м (⇵2)
22.11.2020из 🇮🇳Коямпуттура11 089 (⇵1)
14.01.2021из 🇮🇳Дели11 30330ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇭Паттайи11 32543ч 25м (⇵2)
17.02.2021из 🇮🇳Гоа11 38321ч 45м (⇵2)
27.02.2021из 🇦🇪Дубая11 53920ч 30м (⇵1)
30.01.2021из 🇨🇳Фучжоу11 7788ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇰🇭Сиемреапа12 9592ч 15м
15.01.2021из 🇮🇳Мумбаи13 50519ч 20м (⇵1)
11.12.2020из 🇮🇩Баубау13 82024ч 15м (⇵2)
10.11.2020из Пусана14 34719ч 40м (⇵2)
06.12.2020из 🇱🇰Коломбо14 50112ч 10м (⇵1)
17.02.2021из 🇧🇩Дакки15 27626ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇳Калькутты15 37418ч 45м (⇵1)
27.02.2021из 🇦🇪Шарджи17 34225ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇭Тагбиларана17 88625ч 20м (⇵1)
02.12.2020из 🇨🇳Шанхая18 27116ч 10м (⇵1)
28.10.2020из 🇵🇰Лахора18 9638ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇹🇭Краби19 09724ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇧🇳Брунея19 6772ч 5м
01.06.2021из 🇺🇦Киева19 70847ч 15м (⇵2)
13.01.2021из 🇦🇺Мельбурна19 99126ч 5м (⇵1)
29.11.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу20 04417ч 55м (⇵1)
22.03.2021из 🇷🇺Владивостока20 39029ч 50м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Новосибирска21 38015ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇷Тегерана21 66444ч 35м (⇵2)
30.01.2021из 🇷🇺Москвы21 98727ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇰Карачей22 16030ч 54м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇼Гаосюн22 47612ч 55м (⇵2)
26.03.2021из 🇶🇦Дохи22 51627ч 30м (⇵2)
03.01.2021из 🇦🇪Абу-Даби23 88828ч 40м (⇵1)
01.03.2021из 🇬🇷Афин24 52128ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇱Кракова24 83649ч 40м (⇵2)
02.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 06240ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇳Сямыни26 02718ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇧Лондона26 54145ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇳Амритсара26 87542ч 25м (⇵2)
27.11.2020из 🇵🇱Варшавы27 17227ч 25м (⇵2)
06.02.2021из 🇰🇿Алматы27 73617ч (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Казани27 97738ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇰Исламабада28 34528ч 25м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Уфы28 75241ч (⇵2)
06.01.2021из 🇹🇷Стамбула28 95617ч 55м (⇵2)
27.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу29 39323ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Хуха-Хото29 52918ч 45м (⇵1)
26.04.2021из 🇫🇮Хельсинки29 96316ч 30м (⇵1)
17.02.2021из 🇺🇸Сан-Франциско30 39923ч 30м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга30 46331ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇯🇵Саппоро31 07927ч 45м (⇵2)
05.01.2021из 🇪🇬Каира31 16349ч 40м (⇵2)
11.03.2021из 🇩🇪Дюссельдорфа31 47439ч 35м (⇵2)
15.12.2020из 🇦🇺Перта31 6695ч 5м
22.01.2021из 🇷🇺Сочи31 95025ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇳Чэнду32 12112ч 20м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Перми32 37830ч 20м (⇵2)
07.12.2020из 🇫🇷Парижа32 38723ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса32 64924ч 30м (⇵1)
30.12.2020из 🇱🇹Вильнюса32 92943ч 25м (⇵2)
02.07.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)33 08426ч 20м (⇵2)
11.01.2021из 🇿🇦Йоханнесбурга33 08623ч (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Красноярска33 12130ч 50м (⇵2)
30.11.2020из 🇸🇪Стокгольм33 24051ч (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Бодрума33 38624ч 35м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Астрахани33 46232ч (⇵2)
01.08.2021из 🇺🇿Ташкента33 92534ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇾Минска33 94725ч 5м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Краснодара34 01934ч 40м (⇵2)
08.05.2021из 🇸🇧Хониары34 09910ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сингапура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Бали, Куала-Лумпур, Лахор и Лондон

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сингапура