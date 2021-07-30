Как добраться до Сингапура на самолёте
В Сингапуре 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Changi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сингапура
- Чанги SINChangi International Airport
- Seletar XSPне гражданскийSeletar
- Paya Lebar QPGне гражданскийPaya Lebar
Самые дешёвые билеты в Сингапур из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.07.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|1 852
|1ч 10м
|09.02.2021
|из 🇮🇩Бали
|2 562
|2ч 45м
|31.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|3 312
|1ч 50м
|27.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|3 381
|2ч 30м
|10.12.2020
|из 🇮🇩Медана
|3 538
|5ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|3 912
|2ч 5м
|11.11.2020
|из 🇲🇾Ипоха
|4 392
|24ч 15м (⇵2)
|16.04.2021
|из 🇵🇭Манилы
|4 576
|3ч 35м
|01.09.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|5 076
|2ч
|15.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|6 142
|5ч (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇮🇩Баликпапана
|6 142
|6ч 50м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇮🇩Ломбока
|6 241
|26ч 5м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|6 896
|4ч 55м
|22.11.2020
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|7 023
|12ч 40м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|7 338
|13ч 45м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇮🇩Понтианака
|7 357
|7ч 20м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇵🇭Лусона
|7 395
|3ч 30м
|23.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|7 448
|2ч
|22.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|7 544
|4ч 10м
|14.11.2020
|из 🇻🇳Дананга
|8 491
|14ч (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇵🇭Легаспи
|8 719
|16ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇭Давао
|9 000
|24ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|9 115
|38ч 45м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|9 359
|21ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из Гонконга
|10 054
|3ч 55м
|26.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|10 057
|42ч 45м (⇵2)
|18.04.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|10 600
|13ч 35м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇮🇳Мадурая
|10 636
|17ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|10 870
|17ч 30м (⇵2)
|09.12.2020
|из Сеула
|10 915
|16ч 25м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇮🇳Тривандрама
|10 947
|5ч 50м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇲🇻Мале
|10 950
|7ч 15м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇮🇳Кочина
|11 057
|12ч 15м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇮🇳Коямпуттура
|11 089
|8ч (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇮🇳Дели
|11 303
|30ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|11 325
|43ч 25м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇮🇳Гоа
|11 383
|21ч 45м (⇵2)
|27.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|11 539
|20ч 30м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇨🇳Фучжоу
|11 778
|8ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇰🇭Сиемреапа
|12 959
|2ч 15м
|15.01.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|13 505
|19ч 20м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇮🇩Баубау
|13 820
|24ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из Пусана
|14 347
|19ч 40м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|14 501
|12ч 10м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇧🇩Дакки
|15 276
|26ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|15 374
|18ч 45м (⇵1)
|27.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|17 342
|25ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇭Тагбиларана
|17 886
|25ч 20м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|18 271
|16ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|18 963
|8ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇹🇭Краби
|19 097
|24ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇳Брунея
|19 677
|2ч 5м
|01.06.2021
|из 🇺🇦Киева
|19 708
|47ч 15м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇦🇺Мельбурна
|19 991
|26ч 5м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|20 044
|17ч 55м (⇵1)
|22.03.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|20 390
|29ч 50м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|21 380
|15ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|21 664
|44ч 35м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|21 987
|27ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|22 160
|30ч 54м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|22 476
|12ч 55м (⇵2)
|26.03.2021
|из 🇶🇦Дохи
|22 516
|27ч 30м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|23 888
|28ч 40м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇬🇷Афин
|24 521
|28ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|24 836
|49ч 40м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 062
|40ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|26 027
|18ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|26 541
|45ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|26 875
|42ч 25м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|27 172
|27ч 25м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇰🇿Алматы
|27 736
|17ч (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|27 977
|38ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|28 345
|28ч 25м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|28 752
|41ч (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|28 956
|17ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|29 393
|23ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Хуха-Хото
|29 529
|18ч 45м (⇵1)
|26.04.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|29 963
|16ч 30м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|30 399
|23ч 30м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|30 463
|31ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|31 079
|27ч 45м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇪🇬Каира
|31 163
|49ч 40м (⇵2)
|11.03.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|31 474
|39ч 35м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇦🇺Перта
|31 669
|5ч 5м
|22.01.2021
|из 🇷🇺Сочи
|31 950
|25ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|32 121
|12ч 20м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Перми
|32 378
|30ч 20м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|32 387
|23ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|32 649
|24ч 30м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|32 929
|43ч 25м (⇵2)
|02.07.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|33 084
|26ч 20м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|33 086
|23ч (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|33 121
|30ч 50м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|33 240
|51ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|33 386
|24ч 35м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|33 462
|32ч (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|33 925
|34ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|33 947
|25ч 5м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|34 019
|34ч 40м (⇵2)
|08.05.2021
|из 🇸🇧Хониары
|34 099
|10ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сингапура
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сингапура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Бали, Куала-Лумпур, Лахор и Лондон
- 18.11.202012.12.2020
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