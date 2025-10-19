Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Сингапуре на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Сингапур - город будущего Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида Начало: У отеля «Фуллертон» $240 за всё до 6 чел. На автобусе 3.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Этнические районы Сингапура Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура Начало: В районе Chinatown $347 за всё до 4 чел. На машине 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Сады Аватара в Сингапуре Добро пожаловать в ботанический сад у залива! Откройте для себя более четверти миллиона редких растений, наслаждайтесь видами и атмосферой вечной весны $380 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Сингапура

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Экскурсии 2025»

Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 13 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь