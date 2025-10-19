Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
19 окт в 09:00
22 окт в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
27 сен в 09:30
28 сен в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
Добро пожаловать в ботанический сад у залива! Откройте для себя более четверти миллиона редких растений, наслаждайтесь видами и атмосферой вечной весны
Завтра в 17:00
26 сен в 17:00
$380 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в сентябре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 380. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 13 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь