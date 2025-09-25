Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Сингапура
Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
23 сен в 16:30
24 сен в 16:30
$283 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, где старинные храмы соседствуют с небоскрёбами. Узнайте, как маленькое государство стало лидером в технологиях
Начало: У отеля «Фуллертон»
19 окт в 09:00
22 окт в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
