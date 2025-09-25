Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Сингапуре на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по историческому центру Сингапура Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям Начало: У метро «Раффлс Плайсе» $250 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 80 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Современный центр Сингапура Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford $283 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Сингапур - город будущего Погрузитесь в атмосферу Сингапура, где старинные храмы соседствуют с небоскрёбами. Узнайте, как маленькое государство стало лидером в технологиях Начало: У отеля «Фуллертон» $240 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Сингапура

