как турист а как местный житель. Гузаль уверенно и отлично ориентируется во всех локациях и подберет нужный маршурт.

Я в восторге от того, что мне попался такой гид! Прям за руку провела по всем интересным местам. Рассказала про историю культуру и много всего того что не найти на просторах интернета, сделала кучу красивых фотографий! Со мной!)



Попробовал знаменитый Chicken Rice и попил местное кофе и был удивлен низкой ценой качеством и вкусом. Не ожидал что Сингапур настолько красив вечером. И убедился и в последущем Сингапуре, подтверждающим свою любовь к вкусной и доступной для всех еды! Тут это везде!



Когда в следующий раз поеду в Сингапур, а я фанат F-1, Singapore Grand Prix гонок, то точно к Гузаль попрошу еще раз сопровождать меня во всех прогулках.

Были места где были очереди, но просто общаться было приятно, и это своровало время ожидания!

Время с ней пролетает незаметно, Я Гузаль рекомендую! Я в восторге! Спасибо еще раз! До встречи в следующем году.