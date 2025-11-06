Мои заказы

Вечерние экскурсии Сингапура

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Сингапуре на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Вечерний гастрономический Сингапур
Пешая
Музыкальные теплоходы
Круизы
3.5 часа
5 отзывов
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
«Увидите два самых ярких вечерних шоу Азии»
25 янв в 17:00
26 янв в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Остров Сентоза: панорамы Сингапура, подводный мир и вечерняя магия
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Остров Сентоза: панорамы Сингапура, подводный мир и вечерняя магия
Начало: Сингапур, ваш отель
«🌅 Волшебный финал у моря Завершением тура станет легендарное вечернее шоу Wings of Time, которое проходит прямо на берегу океана в лучах заходящего солнца»
$1200 за всё до 2 чел.
Сингапур после заката: ночное сафари среди диких животных
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Сингапур после заката: ночное сафари среди диких животных
Начало: Сингапур, ваш отель
«Мягкое освещение, имитирующее лунный свет, позволяет наблюдать за ними, не нарушая их ночной ритм»
$1200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
    Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
  • Е
    Елена
    24 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
    Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
    Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
  • Д
    Дмитрий
    13 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
    Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям.
    Я увидел Сингапур не
    

    как турист а как местный житель. Гузаль уверенно и отлично ориентируется во всех локациях и подберет нужный маршурт.
    Я в восторге от того, что мне попался такой гид! Прям за руку провела по всем интересным местам. Рассказала про историю культуру и много всего того что не найти на просторах интернета, сделала кучу красивых фотографий! Со мной!)

    Попробовал знаменитый Chicken Rice и попил местное кофе и был удивлен низкой ценой качеством и вкусом. Не ожидал что Сингапур настолько красив вечером. И убедился и в последущем Сингапуре, подтверждающим свою любовь к вкусной и доступной для всех еды! Тут это везде!

    Когда в следующий раз поеду в Сингапур, а я фанат F-1, Singapore Grand Prix гонок, то точно к Гузаль попрошу еще раз сопровождать меня во всех прогулках.
    Были места где были очереди, но просто общаться было приятно, и это своровало время ожидания!
    Время с ней пролетает незаметно, Я Гузаль рекомендую! Я в восторге! Спасибо еще раз! До встречи в следующем году.

    Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вечерний гастрономический Сингапур;
  2. Остров Сентоза: панорамы Сингапура, подводный мир и вечерняя магия;
  3. Сингапур после заката: ночное сафари среди диких животных.
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Китайский квартал;
  3. Парк Мерлион;
  4. Смотровая площадка Marina Bay Sands;
  5. Набережная Кларк-Ки;
  6. Сады Аватара;
  7. Фонтан богатства;
  8. Ботанический сад Сингапура;
  9. Остров Сентоза;
  10. Парк «Форт Каннинг».
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в январе 2026
Сейчас в Сингапуре в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 1200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
