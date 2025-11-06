Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
«Увидите два самых ярких вечерних шоу Азии»
25 янв в 17:00
26 янв в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Остров Сентоза: панорамы Сингапура, подводный мир и вечерняя магия
Начало: Сингапур, ваш отель
«🌅 Волшебный финал у моря Завершением тура станет легендарное вечернее шоу Wings of Time, которое проходит прямо на берегу океана в лучах заходящего солнца»
$1200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сингапур после заката: ночное сафари среди диких животных
Начало: Сингапур, ваш отель
«Мягкое освещение, имитирующее лунный свет, позволяет наблюдать за ними, не нарушая их ночной ритм»
$1200 за всё до 2 чел.
- ЕЕлена6 ноября 2025У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
- ССветлана30 октября 2025Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
- ЕЕлена24 октября 2025Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
- ДДмитрий13 октября 2025Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям.
Я увидел Сингапур не
