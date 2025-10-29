Найдено 3 экскурсии в категории « Фонтан богатства » в Сингапуре на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Сингапурский калейдоскоп Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты Начало: От вашего отеля $270 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Сингапур с душой Познакомиться с городом и заглянуть в мир фен-шуй, по законам которого он построен Начало: У фонтана богатства $260 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 2 чел. От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии Начало: У Swissotel the Stamford $270 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Сингапура

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Фонтан богатства»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре Сингапурский калейдоскоп Сингапур с душой От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Сингапуре Самое главное Китайский квартал Набережная 3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре: Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в октябре 2025 Сейчас в Сингапуре в категории "Фонтан богатства" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 270. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Фонтан богатства», 1 ⭐ отзыв, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь