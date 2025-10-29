Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
29 окт в 10:00
30 окт в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур с душой
Познакомиться с городом и заглянуть в мир фен-шуй, по законам которого он построен
Начало: У фонтана богатства
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии
Начало: У Swissotel the Stamford
27 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
$270 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Фонтан богатства»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в октябре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Фонтан богатства" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 270. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Фонтан богатства», 1 ⭐ отзыв, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь