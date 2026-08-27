Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: главные места и секретные уголки
Исследовать главные места, атмосферные кварталы и гастрономические дворики
«Вы увидите Ботанический сад, Гражданский район, парк Форт Каннинг, Национальную галерею»
29 авг в 11:00
30 авг в 09:00
от $350 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Характер и контрасты Сингапура
Подняться на небоскрёб, заглянуть в китайский квартал и узнать о развитии города
Начало: У «Раффлз-плейс»
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник и среду в 09:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$120 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
История, которая создала Сингапур
Увидеть Колониальный центр, Армянскую церковь, парк Форт-Каннинг и узнать о прошлом города
Начало: У «Раффлз-плейс»
«Колониальный центр и Национальная галерея»
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник, среду и субботу в 09:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$120 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Галереи»
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