Найдено 3 экскурсии в категории « Галереи » в Сингапуре на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности Пешая 4 часа Индивидуальная до 5 чел. Сингапур: главные места и секретные уголки Исследовать главные места, атмосферные кварталы и гастрономические дворики «Вы увидите Ботанический сад, Гражданский район, парк Форт Каннинг, Национальную галерею» от $350 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа Мини-группа до 10 чел. Характер и контрасты Сингапура Подняться на небоскрёб, заглянуть в китайский квартал и узнать о развитии города Начало: У «Раффлз-плейс» Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник и среду в 09:30 $120 за человека Пешая 3 часа Мини-группа до 10 чел. История, которая создала Сингапур Увидеть Колониальный центр, Армянскую церковь, парк Форт-Каннинг и узнать о прошлом города Начало: У «Раффлз-плейс» «Колониальный центр и Национальная галерея» Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник, среду и субботу в 09:30 $120 за человека Другие экскурсии Сингапура

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