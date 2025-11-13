Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
«лёгкие десерты с манго, кокосом и панданом»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
«Как Сингапур снабжает 5-миллионный город энергией, водой и едой, что делает с мусором и как развивает промышленность»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина13 ноября 2025Добрый день! Ой, Ирина просто осталась в наших сердцах, очень нам понравилась экскурсия, содержание, подход к организации… рады, что остановились
- ЕЕлена6 ноября 2025У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
- ССветлана30 октября 2025Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
- ЕЕлена24 октября 2025Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
- ЕЕлена24 октября 2025Прекрасная экскурсия! 🙌
- VVladimir21 октября 2025В целом все понравилось и экскурсия и экскурсовод, не хватило немного новизны и динамики. Тем не менее для рекомендую, можно увидеть много интересных мест
- ДДмитрий13 октября 2025Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям.
Я увидел Сингапур не
- ААлла30 сентября 2025Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию по старому и современному Сингапуру, я познакомилась с кулинарным особенностями города, с его
- ААнна9 сентября 2025Мне все очень понравилось.
Сам маршрут, как мы передвигались, как было всё легко и ненавязчиво. И столько интересной информации.
Ирина - супер🤗
Самые
- ББорис28 августа 2025Хотим поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, интересно и понятно. Ирина прекрасный рассказчик, профессионал своего дела. Несмотря на жаркую
- ННаталья14 августа 2025Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и
- ВВиктория11 августа 2025Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
- ТТатьяна10 августа 2025Экскурсия очень понравилась.
Увлекательно и колоритно.
Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день
Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
Спасибо♡
- ААндрей9 августа 2025Очень понравилась экскурсия по Сингапуру! За 3 часа все посмотрели и обсудили! Спасибо!!
- ММаксим6 мая 2025Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.
- ААнна15 февраля 2025Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.
- ИИрина29 ноября 2024Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
- WWaldemar17 сентября 2024Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
- ИИрина25 августа 2024Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
- ННаталия9 апреля 2024Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
