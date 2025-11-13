Мои заказы

Гастрономические экскурсии Сингапура

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Сингапуре на русском языке, цены от $255. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерний гастрономический Сингапур
Пешая
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
4 отзыва
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
«лёгкие десерты с манго, кокосом и панданом»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
«Как Сингапур снабжает 5-миллионный город энергией, водой и едой, что делает с мусором и как развивает промышленность»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
На автобусе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
$347 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    13 ноября 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Добрый день! Ой, Ирина просто осталась в наших сердцах, очень нам понравилась экскурсия, содержание, подход к организации… рады, что остановились
    читать дальше

    на Ирине как гиде, но не только как гид, но и как приятная в коммуникации девушка. Ирина, спасибо огромное, за время проведенное с нами, мы всем остались довольны и с радостью будем советовать другим! Успеха во всем! Всегда рады будем встрече! ❤️

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
    Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактовГузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов
  • Е
    Елена
    24 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
    Большое спасибо Гузаль за знакомство с вечерним Сингапуром, невероятные виды и красочные фото!
    Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!Замечательная экскурсия! Прекрасный гид!
  • Е
    Елена
    24 октября 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Прекрасная экскурсия! 🙌
    Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌
  • V
    Vladimir
    21 октября 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    В целом все понравилось и экскурсия и экскурсовод, не хватило немного новизны и динамики. Тем не менее для рекомендую, можно увидеть много интересных мест
  • Д
    Дмитрий
    13 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
    Все было на высшем уровне, продуманный маршрут, внимание к деталям.
    Я увидел Сингапур не
    читать дальше

    как турист а как местный житель. Гузаль уверенно и отлично ориентируется во всех локациях и подберет нужный маршурт.
    Я в восторге от того, что мне попался такой гид! Прям за руку провела по всем интересным местам. Рассказала про историю культуру и много всего того что не найти на просторах интернета, сделала кучу красивых фотографий! Со мной!)

    Попробовал знаменитый Chicken Rice и попил местное кофе и был удивлен низкой ценой качеством и вкусом. Не ожидал что Сингапур настолько красив вечером. И убедился и в последущем Сингапуре, подтверждающим свою любовь к вкусной и доступной для всех еды! Тут это везде!

    Когда в следующий раз поеду в Сингапур, а я фанат F-1, Singapore Grand Prix гонок, то точно к Гузаль попрошу еще раз сопровождать меня во всех прогулках.
    Были места где были очереди, но просто общаться было приятно, и это своровало время ожидания!
    Время с ней пролетает незаметно, Я Гузаль рекомендую! Я в восторге! Спасибо еще раз! До встречи в следующем году.

    Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!Мое знакомство с Сингапуром стало незабываемым благодаря Гузаль!
  • А
    Алла
    30 сентября 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию по старому и современному Сингапуру, я познакомилась с кулинарным особенностями города, с его
    читать дальше

    политическими и историческими особенностями. Оказывается даже уличный киоск может получить звезду Мишлена, а тип диктатуры -"диктатура развития", установившийся в Сингапуре, быть очень успешным. Похоже, что западныи демократиям есть чему поучиться.
    Ира очень интеллигентный и знающий экскурсовод, терпеливый и внимательный. очень рекомендую.
    Алла

  • А
    Анна
    9 сентября 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Мне все очень понравилось.
    Сам маршрут, как мы передвигались, как было всё легко и ненавязчиво. И столько интересной информации.

    Ирина - супер🤗

    Самые
    читать дальше

    классные впечатления🫶🏻

    Благодарю за прекрасные фото!!!

    А также, что Вы пошли на встречу, и мы перенесли экскурсию на 3 часа, на время, которое я изначально забронировала, шел дождь, а мне не сильно хотелось гулять под дождем😇
    Перенесли экскурсию☺️

    Мне все очень понравилосьМне все очень понравилосьМне все очень понравилось
  • Б
    Борис
    28 августа 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Хотим поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, интересно и понятно. Ирина прекрасный рассказчик, профессионал своего дела. Несмотря на жаркую
    читать дальше

    погоду, благодаря Ирине, прогулка прошла очень легко! Мы получили массу интересной информации о Сингапуре, его истории и современной жизни. Очень рекомендуем Ирину! С теплыми воспоминаниями из Санкт-Петербурга.

  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и
    читать дальше

    автобусе. Специально не поехали на такси и Анастасия научила нас ориентироваться в метро, что очень нам пригодилось в дальнейшем. Спасибо большое.

  • В
    Виктория
    11 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Экскурсия очень понравилась.
    Увлекательно и колоритно.
    Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день
    Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
    Спасибо♡
  • А
    Андрей
    9 августа 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Очень понравилась экскурсия по Сингапуру! За 3 часа все посмотрели и обсудили! Спасибо!!
  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.
  • А
    Анна
    15 февраля 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.
  • И
    Ирина
    29 ноября 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
  • W
    Waldemar
    17 сентября 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
    читать дальше

    подана очень интересно, с учетом исторических аспектов, переплетенных с настоящим и устремленных в прекрасное будущее этого города. Маршрут был построен грамотно, с учетом наших пожеланий и погодных условий. Импровизации по маршруту были также мастерски организованы. Очень рекомендуем эту экскурсию и Ирину в качестве гида и уже по хорошему Вам завидуем.

    Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур
  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний гастрономический Сингапур
  2. Сложить мозаику Сингапура
  3. Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Набережная
  4. Колесо обозрения
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в декабре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 255 до 347. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сингапура, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025