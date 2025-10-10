Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Сингапуре на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 81 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Современный центр Сингапура Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford $283 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Сингапур - город будущего Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида Начало: У отеля «Фуллертон» $240 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 23 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства Начало: В раойне метро Chinatown $255 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сингапура

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре Современный центр Сингапура Сингапур - город будущего Сложить мозаику Сингапура В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Сингапуре Самое главное Китайский квартал Набережная 3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре: Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в октябре 2025 Сейчас в Сингапуре в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 283. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

