Индивидуальная
до 4 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
Завтра в 16:30
15 окт в 16:30
$283 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
Завтра в 09:30
13 окт в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
7 ноя в 12:00
12 ноя в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в октябре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 283. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 113 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь