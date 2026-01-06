Мои заказы

Храм Шри Мариамман – экскурсии в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Шри Мариамман» в Сингапуре на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сингапурский калейдоскоп
Пешая
Метро
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
На автобусе
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
25 янв в 09:30
26 янв в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Многоликий Сингапур
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Сингапур
Ощутить переплетение индийских, малазийских и китайских традиций
Начало: У вашего отеля
24 янв в 10:30
25 янв в 10:30
$400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанар,
    6 января 2026
    Сингапурский калейдоскоп
    Мама и тетя в восторге. Еще хотят в Сингапур
  • И
    Ирина
    5 января 2026
    Сингапурский калейдоскоп
    Анастасия оперативно отреагировала и провела хорошую экскурсию! Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    5 января 2026
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Огромное спасибо Марине за проведение интереснейшей экскурсии!!!! 🔥
  • С
    Светлана
    25 декабря 2025
    Сингапурский калейдоскоп
    Получили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вот как-то контакта у нас
    читать дальше

    не сложилось. Поначалу Анастасию очевидно утомляло, что я фотографировала параллельно (но фотографировать нормально для экскурсии). Иногда не было слышно, что говорит гид. Моим сыновьям 17 и 15 лет не понравилось.
    У меня большой опыт экскурсий, но тут я не получила удовольствия. Да, вроде как всё было, но скучно.

    Получили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вотПолучили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вот
  • С
    Светлана
    25 декабря 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во всех трёх кварталах попали на службы! Также Марина подсказала и другие моменты по нашему пребыванию в Сингапуре. Рекомендуем!
    Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. ВоПрекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
  • E
    Elena
    24 ноября 2025
    Сингапурский калейдоскоп
    Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!
    Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!
  • Е
    Елена
    24 октября 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Прекрасная экскурсия! 🙌
    Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌Прекрасная экскурсия! 🙌
  • L
    Liddia
    22 октября 2025
    Сингапурский калейдоскоп
    Очень рада, что по Сингапуру гуляла с таким замечательным человеком. 16 лет Анастасия с мужем и сыном живет в этом
    читать дальше

    уникальном городе - государстве и знает всё изнутри. Поэтому она раскрывает не только факты истории, культуры, архитектуры - но и особенности современной социальной жизни сингапурцев. Гид проложила уникальный маршрут по городу, чтобы миновать места огромного скопления людей, при этом она показывает всё самое важное в городе. Особенно радостно было подняться на 51 этаж небоскреба и с высоты 280 метров оглядеть город - причем без всяких очередей, бесплатно и в окружении тропического сада. Рекомендую всем, не пожалеете!

  • V
    Vladimir
    21 октября 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    В целом все понравилось и экскурсия и экскурсовод, не хватило немного новизны и динамики. Тем не менее для рекомендую, можно увидеть много интересных мест
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и
    читать дальше

    автобусе. Специально не поехали на такси и Анастасия научила нас ориентироваться в метро, что очень нам пригодилось в дальнейшем. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Храм Шри Мариамман»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сингапурский калейдоскоп;
  2. Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее;
  3. Многоликий Сингапур.
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Китайский квартал;
  3. Парк Мерлион;
  4. Смотровая площадка Marina Bay Sands;
  5. Набережная Кларк-Ки;
  6. Сады Аватара;
  7. Фонтан богатства;
  8. Ботанический сад Сингапура;
  9. Остров Сентоза;
  10. Парк «Форт Каннинг».
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в январе 2026
Сейчас в Сингапуре в категории "Храм Шри Мариамман" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Храм Шри Мариамман», 12 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март