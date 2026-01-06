Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
25 янв в 09:30
26 янв в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Сингапур
Ощутить переплетение индийских, малазийских и китайских традиций
Начало: У вашего отеля
24 янв в 10:30
25 янв в 10:30
$400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанар,6 января 2026Мама и тетя в восторге. Еще хотят в Сингапур
- ИИрина5 января 2026Анастасия оперативно отреагировала и провела хорошую экскурсию! Рекомендую
- ЮЮлия5 января 2026Огромное спасибо Марине за проведение интереснейшей экскурсии!!!! 🔥
- ССветлана25 декабря 2025Получили представление о Сингапуре. Смогли заглянуть в казино. Гид Анастасия ответила на наши вопросы. Но вот как-то контакта у нас
- ССветлана25 декабря 2025Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во всех трёх кварталах попали на службы! Также Марина подсказала и другие моменты по нашему пребыванию в Сингапуре. Рекомендуем!
- EElena24 ноября 2025Повели прекрасный день с организатором Анастасией! Узнали история Сингапура, посетили много интересных локаций, вкусно пообедали! Рекомендую! Спасибо!
- ЕЕлена24 октября 2025Прекрасная экскурсия! 🙌
- LLiddia22 октября 2025Очень рада, что по Сингапуру гуляла с таким замечательным человеком. 16 лет Анастасия с мужем и сыном живет в этом
- VVladimir21 октября 2025В целом все понравилось и экскурсия и экскурсовод, не хватило немного новизны и динамики. Тем не менее для рекомендую, можно увидеть много интересных мест
- ННаталья14 августа 2025Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и
