Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
19 авг в 09:30
20 авг в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Три лица Сингапура: Китай, Индия, Малайзия
Погрузитесь в атмосферу трёх уникальных культур Сингапура. Откройте для себя Китай-город, Маленькую Индию и Кампонг Глам
Начало: В Китай-городе
18 авг в 16:00
20 авг в 10:00
$290 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория11 августа 2025Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
- ТТатьяна10 августа 2025Экскурсия очень понравилась.
Увлекательно и колоритно.
Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день
Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
Спасибо♡
- ААндрей9 августа 2025Очень понравилась экскурсия по Сингапуру! За 3 часа все посмотрели и обсудили! Спасибо!!
- ММаксим6 мая 2025Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.
- ААнна15 февраля 2025Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.
- ИИрина29 ноября 2024Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
- WWaldemar17 сентября 2024Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
- ИИрина25 августа 2024Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
- ННаталия9 апреля 2024Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
- ИИрина1 февраля 2024Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже
- ООльга17 января 2024Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
- ААнастасия23 октября 2023Спасибо огромное за экскурсию!
Было безумно интересно узнать столько нового о Сингапуре. Это моя первая поездка и любовь к городу навсегда.
Наша
- ИИрина28 сентября 2023Это была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересных мест, все было очень
- ННаталья12 августа 2023Замечательная экскурсия, много информации, много интересных фактов и мест, которые не смогли бы увидеть самостоятельно. Дети в восторге от экскурсии Ирины, с лёгкостью и доступно было предоставлено много информации. Мы сложили свою мозайку! Всем советуем эту экскурсию.
- иирина4 августа 2023Все прошло отлично 👍. Было комфортно пройтись, информация была интересной. Спасибо!
- ССветлана4 апреля 2023Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ирине в Сингапуре. Экскурсия была емкая,познавательная,интересная,легкая и веселая.
Время пролетело незаметно. С нами были дети -подростки,они на перебой задавали вопросы,проявляли интерес. И все это благодаря Ирине. Обязательно порекомендую ее друзьям.
- ППётр23 февраля 2023Добрый вечер. Экскурсию 5 февраля нам проводила Ира. Замечательный гид! Мы много узнали, много посмотрели. Ирочка такая обаятельная, веселая, много
- ВВера11 февраля 2023Ирина, спасибо! Все было великолепно!
- ННаталья2 февраля 2023Экскурсию с Ириной мы провели на второй день нашего прибывания в Сингапур. Т. к. в первый день нашего прибывания в
- ННаталья27 декабря 2022Прогулка очень понравилась! Ирина ответила на кучу наших вопросов, дала рекомендации по посещению мест в другие дни. Остались очень довольны!
