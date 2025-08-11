Мои заказы

Храм Священного Зуба Будды – экскурсии в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Священного Зуба Будды» в Сингапуре на русском языке, цены от $255. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
На автобусе
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
19 авг в 09:30
20 авг в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Три лица Сингапура: Китай, Индия, Малайзия
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Три лица Сингапура: Китай, Индия, Малайзия
Погрузитесь в атмосферу трёх уникальных культур Сингапура. Откройте для себя Китай-город, Маленькую Индию и Кампонг Глам
Начало: В Китай-городе
18 авг в 16:00
20 авг в 10:00
$290 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    11 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Экскурсия очень понравилась.
    Увлекательно и колоритно.
    Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день
    Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
    Спасибо♡
  • А
    Андрей
    9 августа 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Очень понравилась экскурсия по Сингапуру! За 3 часа все посмотрели и обсудили! Спасибо!!
  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.
  • А
    Анна
    15 февраля 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.
  • И
    Ирина
    29 ноября 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
  • W
    Waldemar
    17 сентября 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
    читать дальше

    подана очень интересно, с учетом исторических аспектов, переплетенных с настоящим и устремленных в прекрасное будущее этого города. Маршрут был построен грамотно, с учетом наших пожеланий и погодных условий. Импровизации по маршруту были также мастерски организованы. Очень рекомендуем эту экскурсию и Ирину в качестве гида и уже по хорошему Вам завидуем.

    Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства СингапурПрямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур
  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже
    читать дальше

    её, хотя, как мне кажется заинтересовать в этом возрасте детей может только айпад. И всё же, у Ирины, есть даже мультик об истории Сингапура. Очень и очень рекомендую. Большое спасибо за экскурсию и терпение 🫣

    Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкойИрина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой
  • О
    Ольга
    17 января 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
    Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    23 октября 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Спасибо огромное за экскурсию!
    Было безумно интересно узнать столько нового о Сингапуре. Это моя первая поездка и любовь к городу навсегда.
    Наша
    читать дальше

    прогулка была очень легкой и веселой, ощущение, что гида я знала уже давно. Это очень круто.
    Фотографии получились супер! А эмоции бьют через край! ❤️

  • И
    Ирина
    28 сентября 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Это была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересных мест, все было очень
    читать дальше

    комфортно, не смотря на очень жаркую погоду. Очень всем советую найти возможность прогуляться с Ириной по Сингапуру. После экскурсиии Ирина подсказала нам где мы можем провести остаток дня, спасибо Вам огромное!

    Это была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересныхЭто была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересныхЭто была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересныхЭто была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересныхЭто была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересныхЭто была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересных
  • Н
    Наталья
    12 августа 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Замечательная экскурсия, много информации, много интересных фактов и мест, которые не смогли бы увидеть самостоятельно. Дети в восторге от экскурсии Ирины, с лёгкостью и доступно было предоставлено много информации. Мы сложили свою мозайку! Всем советуем эту экскурсию.
    Замечательная экскурсия, много информации, много интересных фактов и мест, которые не смогли бы увидеть самостоятельно. ДетиЗамечательная экскурсия, много информации, много интересных фактов и мест, которые не смогли бы увидеть самостоятельно. ДетиЗамечательная экскурсия, много информации, много интересных фактов и мест, которые не смогли бы увидеть самостоятельно. Дети
  • и
    ирина
    4 августа 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Все прошло отлично 👍. Было комфортно пройтись, информация была интересной. Спасибо!
  • С
    Светлана
    4 апреля 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ирине в Сингапуре. Экскурсия была емкая,познавательная,интересная,легкая и веселая.
    Время пролетело незаметно. С нами были дети -подростки,они на перебой задавали вопросы,проявляли интерес. И все это благодаря Ирине. Обязательно порекомендую ее друзьям.
  • П
    Пётр
    23 февраля 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Добрый вечер. Экскурсию 5 февраля нам проводила Ира. Замечательный гид! Мы много узнали, много посмотрели. Ирочка такая обаятельная, веселая, много
    читать дальше

    знает, в общем очень квалифицированный гид. Спасибо огромное,. Мы сначала немного боялись, как мы будем ориентироваться, но с Ириной стало все понятно в Сингапуре. Спасибо.🥰
    Мы, Наталья и Петр, ставим Ирине самый высокий бал за проведенную экскурсию! Спасибо большое!

  • В
    Вера
    11 февраля 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина, спасибо! Все было великолепно!
  • Н
    Наталья
    2 февраля 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Экскурсию с Ириной мы провели на второй день нашего прибывания в Сингапур. Т. к. в первый день нашего прибывания в
    читать дальше

    Сингапуре она была уже занята, то Ирина сама предложила и составила нам план для самостоятельной пешей прогулки и дала кучу дельных советов и рекомендаций. Чем мы воспользовались и были Ирине очень благодарны.
    Сама экскурсия доставила нам тоже огромное удовольствие! Мы встретились в чайна-тауне и прошли пешком по всем знаковым местам Сингапура в центре города. Ирина отвечала исчерпывающе на все наши вопросы, очень интересно рассказывала историю Сингапура а также настоящего времени. Вся наша компания искренне благодарит Ирину за приятно и полезно проведённое время!

  • Н
    Наталья
    27 декабря 2022
    Сложить мозаику Сингапура
    Прогулка очень понравилась! Ирина ответила на кучу наших вопросов, дала рекомендации по посещению мест в другие дни. Остались очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Храм Священного Зуба Будды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сложить мозаику Сингапура
  2. Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
  3. Три лица Сингапура: Китай, Индия, Малайзия
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Храм Священного Зуба Будды" можно забронировать 3 экскурсии от 255 до 347. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Храм Священного Зуба Будды», 22 ⭐ отзыва, цены от $255. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь