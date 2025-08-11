В Виктория Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!

Т Татьяна Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее Экскурсия очень понравилась.

Увлекательно и колоритно.

Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день

Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.

Спасибо♡

А Андрей Сложить мозаику Сингапура Очень понравилась экскурсия по Сингапуру! За 3 часа все посмотрели и обсудили! Спасибо!!

М Максим Сложить мозаику Сингапура Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.

А Анна Сложить мозаику Сингапура Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.

И Ирина Сложить мозаику Сингапура Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌

W Waldemar Сложить мозаику Сингапура читать дальше подана очень интересно, с учетом исторических аспектов, переплетенных с настоящим и устремленных в прекрасное будущее этого города. Маршрут был построен грамотно, с учетом наших пожеланий и погодных условий. Импровизации по маршруту были также мастерски организованы. Очень рекомендуем эту экскурсию и Ирину в качестве гида и уже по хорошему Вам завидуем. Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была

И Ирина Сложить мозаику Сингапура Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!

Н Наталия Сложить мозаику Сингапура Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.

И Ирина Сложить мозаику Сингапура читать дальше её, хотя, как мне кажется заинтересовать в этом возрасте детей может только айпад. И всё же, у Ирины, есть даже мультик об истории Сингапура. Очень и очень рекомендую. Большое спасибо за экскурсию и терпение 🫣 Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже

О Ольга Сложить мозаику Сингапура Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!

А Анастасия Сложить мозаику Сингапура

Было безумно интересно узнать столько нового о Сингапуре. Это моя первая поездка и любовь к городу навсегда.

Наша читать дальше прогулка была очень легкой и веселой, ощущение, что гида я знала уже давно. Это очень круто.

Фотографии получились супер! А эмоции бьют через край! ❤️ Спасибо огромное за экскурсию!Было безумно интересно узнать столько нового о Сингапуре. Это моя первая поездка и любовь к городу навсегда.Наша

И Ирина Сложить мозаику Сингапура читать дальше комфортно, не смотря на очень жаркую погоду. Очень всем советую найти возможность прогуляться с Ириной по Сингапуру. После экскурсиии Ирина подсказала нам где мы можем провести остаток дня, спасибо Вам огромное! Это была потрясающая экскурсия, Ирина увлекает информацией об историческом и современном Сингапуре, мы посетили много интересных мест, все было очень

Н Наталья Сложить мозаику Сингапура Замечательная экскурсия, много информации, много интересных фактов и мест, которые не смогли бы увидеть самостоятельно. Дети в восторге от экскурсии Ирины, с лёгкостью и доступно было предоставлено много информации. Мы сложили свою мозайку! Всем советуем эту экскурсию.

и ирина Сложить мозаику Сингапура Все прошло отлично 👍. Было комфортно пройтись, информация была интересной. Спасибо!

С Светлана Сложить мозаику Сингапура Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ирине в Сингапуре. Экскурсия была емкая,познавательная,интересная,легкая и веселая.

Время пролетело незаметно. С нами были дети -подростки,они на перебой задавали вопросы,проявляли интерес. И все это благодаря Ирине. Обязательно порекомендую ее друзьям.

П Пётр Сложить мозаику Сингапура читать дальше знает, в общем очень квалифицированный гид. Спасибо огромное,. Мы сначала немного боялись, как мы будем ориентироваться, но с Ириной стало все понятно в Сингапуре. Спасибо.🥰

Мы, Наталья и Петр, ставим Ирине самый высокий бал за проведенную экскурсию! Спасибо большое! Добрый вечер. Экскурсию 5 февраля нам проводила Ира. Замечательный гид! Мы много узнали, много посмотрели. Ирочка такая обаятельная, веселая, много

В Вера Сложить мозаику Сингапура Ирина, спасибо! Все было великолепно!

Н Наталья Сложить мозаику Сингапура читать дальше Сингапуре она была уже занята, то Ирина сама предложила и составила нам план для самостоятельной пешей прогулки и дала кучу дельных советов и рекомендаций. Чем мы воспользовались и были Ирине очень благодарны.

Сама экскурсия доставила нам тоже огромное удовольствие! Мы встретились в чайна-тауне и прошли пешком по всем знаковым местам Сингапура в центре города. Ирина отвечала исчерпывающе на все наши вопросы, очень интересно рассказывала историю Сингапура а также настоящего времени. Вся наша компания искренне благодарит Ирину за приятно и полезно проведённое время! Экскурсию с Ириной мы провели на второй день нашего прибывания в Сингапур. Т. к. в первый день нашего прибывания в