Экскурсии Сингапура об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Сингапуре на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, где старинные храмы соседствуют с небоскрёбами. Узнайте, как маленькое государство стало лидером в технологиях
Начало: У отеля «Фуллертон»
16 апр в 09:30
17 апр в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
17 апр в 10:00
18 апр в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
16 апр в 09:30
18 апр в 09:30
$347 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ильдар
    7 апреля 2025
    Сингапур - город будущего
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине за проведенное время
  • С
    Сергей
    4 апреля 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина очень приятный и интересный экскурсовод! Можно не сомневаться в пунктуальности и информативности экскурсии👌🏻
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сингапур сквозь века
    Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
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    те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека.

  • А
    Анна
    7 апреля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский
  • Ю
    Юлия
    22 декабря 2023
    Колониальный центр Сингапура
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    9 мая 2023
    Сингапур сквозь века
    Все хорошо, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «История и архитектура»

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  1. Сингапур - город будущего
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  3. Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
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  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в апреле 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 347. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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