Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, где старинные храмы соседствуют с небоскрёбами. Узнайте, как маленькое государство стало лидером в технологиях
Начало: У отеля «Фуллертон»
16 апр в 09:30
17 апр в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
17 апр в 10:00
18 апр в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
16 апр в 09:30
18 апр в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИльдар7 апреля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине за проведенное время
- ССергей4 апреля 2025Марина очень приятный и интересный экскурсовод! Можно не сомневаться в пунктуальности и информативности экскурсии👌🏻
- ЕЕлена16 июля 2024Колониальный центр СингапураПолучили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ААнна7 апреля 2024Колониальный центр СингапураВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
- ЮЮлия22 декабря 2023Колониальный центр СингапураДобрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
- ЮЮрий9 мая 2023Все хорошо, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в апреле 2025
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