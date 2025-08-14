Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и

автобусе. Специально не поехали на такси и Анастасия научила нас ориентироваться в метро, что очень нам пригодилось в дальнейшем. Спасибо большое.

Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!

Т Татьяна

Экскурсия очень понравилась.

Увлекательно и колоритно.

Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день

Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.

Спасибо♡