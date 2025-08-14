Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
«Здесь всё пронизано историей: от вывесок старинных аптек с сушёными летучими мышами до величественного храма Зуба Будды»
21 окт в 09:30
22 окт в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Три лица Сингапура: Китай, Индия, Малайзия
Погрузитесь в атмосферу трёх уникальных культур Сингапура. Откройте для себя Китай-город, Маленькую Индию и Кампонг Глам
Начало: В Китай-городе
«Погуляем по уютным улочкам и заглянем в очень красивый буддийский храм — я расскажу удивительную историю его основания»
22 окт в 10:00
23 окт в 10:00
$290 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
«заглянем в храм Зуба Будды и храм Шри Мариамман»
Завтра в 10:00
18 окт в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 августа 2025Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и
- ВВиктория11 августа 2025Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
- ТТатьяна10 августа 2025Экскурсия очень понравилась.
Увлекательно и колоритно.
Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день
Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
Спасибо♡
