Мост Хеликс – экскурсии в Сингапуре

Найдено 8 экскурсий в категории «Мост Хеликс» в Сингапуре на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
3.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 14:30
11 дек в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Вечерний гастрономический Сингапур
Пешая
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
4 отзыва
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Современный центр Сингапура
Пешая
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
На автобусе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Сингапур - город будущего
Пешая
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    8 апреля 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Дата посещения: 7 апреля 2025
    Тамара провела отличную экскурсию! Насыщенная и не скучная.
  • Й
    Йонатан
    5 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!
    Рекомендую всем путешественникам!
  • В
    Виталий
    5 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.
  • Е
    Евгений
    4 декабря 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отличный организатор, отличная компания!
    Всё было супер!
  • Ю
    Юрий
    28 ноября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Было всё отлично
  • Е
    Ермилова
    24 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила
    читать дальше

    его историю, наполнила улицы смыслами и деталями, мимо которых обычно проходишь. Благодаря ей мы узнали интересные факты и прочувствовали особую атмосферу Сингапура. Марина профессионал, увлеченный своим делом! Наша прогулка втроем с маленьким 2-х летним ребенком прошла легко, комфортно, познавательно и оставила самые яркие впечатления. Уже хочется вернуться в Сингапур!

    Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила его историю, наполнила улицы смыслами и деталями, мимо которых обычно проходишь. Благодаря ей мы узнали интересные факты и прочувствовали особую атмосферу Сингапура. Марина профессионал, увлеченный своим делом! Наша прогулка втроем с маленьким 2-х летним ребенком прошла легко, комфортно, познавательно и оставила самые яркие впечатления. Уже хочется вернуться в Сингапур!
  • О
    Ольга
    20 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина интересно рассказала и показала город, несмотря на дождь прошли все обещанные локации.
  • П
    Павел
    18 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    В Сингапуре у нас заканчивался круиз. Заказали экскурсию у Марины, всё что ожидали, то и увидели. Несколько полезных моментов подсветила. Проводила прямо до отеля и подождала размещения, хотя это не входило в программу. В общем, рекомендация 100%
  • N
    Nina
    18 ноября 2025
    Современный центр Сингапура
    Нормально
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Елена очень приятный человек и отличный гид!😃
  • М
    Марина
    13 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Добрый день! Мы, можно сказать, почти сразу с самолете решили взять обзорную экскурсию с Мариной. Марина познакомила нас с основными
    читать дальше

    достопримечательностями и историей, далее уже было намного легче ориентироваться в городе. Марина показала нам много мест, куда сами бы мы не зашли или прошли мимо. Остались довольны проведенной экскурсией, спасибо огромное, желаем Марине благодарных туристов и удачи! 😍

  • М
    Марина
    13 ноября 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Добрый день! Ой, Ирина просто осталась в наших сердцах, очень нам понравилась экскурсия, содержание, подход к организации… рады, что остановились
    читать дальше

    на Ирине как гиде, но не только как гид, но и как приятная в коммуникации девушка. Ирина, спасибо огромное, за время проведенное с нами, мы всем остались довольны и с радостью будем советовать другим! Успеха во всем! Всегда рады будем встрече! ❤️

  • И
    Иван
    10 ноября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные места. Комбинированный автомобильно-пешеходный формат экскурсии
    читать дальше

    позволил не слишком утомиться, несмотря на довольно жаркий день. Благодаря экскурсии были определены векторы и стратегия нашего дальнейшего недолгого пребывания в Сингапуре. Спасибо, Елена за прекрасный рассказ об этом удивительном городе!

    Отличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные места. Комбинированный автомобильно-пешеходный формат экскурсии позволил не слишком утомиться, несмотря на довольно жаркий день. Благодаря экскурсии были определены векторы и стратегия нашего дальнейшего недолгого пребывания в Сингапуре. Спасибо, Елена за прекрасный рассказ об этом удивительном городе!
  • К
    Крюков
    6 ноября 2025
    Современный центр Сингапура
    Чётко спланирован маршрут.
    Гид позаботилась о нашем комфорте, подробно рассказала и показала где можно поесть и дала кучу полезной информации.
    Однозначно рекомендуем!
  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
    Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
  • А
    Альбина
    31 октября 2025
    Сингапур - город будущего
    Отличный гид! Очень
  • А
    Алена
    30 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Здравствуйте! Были на экскурсии обзорной по Сингапуру, гид Тамара. У нас была большая группа из 7 человек-очень классно прогулялись) Тамара очень легкая в общении, нам с ней было максимально интересно и комфортно! Однозначно рекомендую
  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Современный центр Сингапура
    Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
    Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Вечерний гастрономический Сингапур
    Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.
    Гузаль очень приятная девушка, в доступной интересной для ребёнка форме рассказала много важных и любопытных фактов о Сингапуре и истории его постройки, гибко перестроила маршрут и показала красивые виды, помогла сфоткать.

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Мост Хеликс»

