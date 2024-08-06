3 часа
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
«Национальный музей: погружение в историю»
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
$270 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
«У здания Верховного Суда (сегодня Национальная галерея) поговорим о необычных и жёстких законах Сингапура»
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный центр Сингапура
Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на прогулке по must-see местам
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
12 авг в 16:30
15 авг в 16:30
$257 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia6 августа 2024Сингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так как Ольга была занята в
- ЕЕлена17 июля 2024Хорошая экскурсия и отличный гид. Всё очень понравилось.
- ЭЭлен16 июля 2024Здравствуйте. Для нас экскурсию проводила Екатерина! Великолепно! Все было настолько легко, красиво, понятно, интересно и полезно! Очень довольны экскурсией! Не
- ЕЕлена16 июля 2024Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ААнна7 апреля 2024Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
- ЮЮлия22 декабря 2023Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
- ЮЮрий9 мая 2023Все хорошо, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2024
Сейчас в Сингапуре в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 270. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 67 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь