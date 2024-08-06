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день нашей экскурсии. Марина предложила нам расширить маршрут экскурсии, так как я хотела посетить Китайский и Индийский квартал. Чтобы нам уложиться в отведенное время, мы решили, что экскурсия будет проходить на комфортном автомобиле и ни разу об этом не пожалели. Марина интересно и полноценно рассказывала нам об истории образования, развития и жизни Сингапура. Мы посетили все основные достопримечательности города и не только и получили яркие впечатления от прогулки с Мариной. Рекомендую гида Марину и посещение Сингапура!