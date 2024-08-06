Музеи и искусство Сингапура

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Сингапуре на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сингапур сквозь века
Пешая
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
«Национальный музей: погружение в историю»
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
$270 за всё до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
«У здания Верховного Суда (сегодня Национальная галерея) поговорим о необычных и жёстких законах Сингапура»
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Современный центр Сингапура
Пешая
59 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный центр Сингапура
Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на прогулке по must-see местам
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
12 авг в 16:30
15 авг в 16:30
$257 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    6 августа 2024
    Современный центр Сингапура
    Сингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так как Ольга была занята в
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    день нашей экскурсии. Марина предложила нам расширить маршрут экскурсии, так как я хотела посетить Китайский и Индийский квартал. Чтобы нам уложиться в отведенное время, мы решили, что экскурсия будет проходить на комфортном автомобиле и ни разу об этом не пожалели. Марина интересно и полноценно рассказывала нам об истории образования, развития и жизни Сингапура. Мы посетили все основные достопримечательности города и не только и получили яркие впечатления от прогулки с Мариной. Рекомендую гида Марину и посещение Сингапура!

    Сингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так как
  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Современный центр Сингапура
    Хорошая экскурсия и отличный гид. Всё очень понравилось.
  • Э
    Элен
    16 июля 2024
    Современный центр Сингапура
    Здравствуйте. Для нас экскурсию проводила Екатерина! Великолепно! Все было настолько легко, красиво, понятно, интересно и полезно! Очень довольны экскурсией! Не
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    буду всех фишек раскрывать. Исторические и бытовые знания на отличном уровне. Иногда бывает на экскурсии очень много инфы, и обычно голова начинает уже пухнуть. А здесь все было очень насыщенно, но как-то легко. Рекомендейшн

  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сингапур сквозь века
    Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
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    те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека.

  • А
    Анна
    7 апреля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийскийВчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский
  • Ю
    Юлия
    22 декабря 2023
    Колониальный центр Сингапура
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    9 мая 2023
    Сингапур сквозь века
    Все хорошо, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Музеи»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Современный центр Сингапура
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2024
Сейчас в Сингапуре в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 270. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 67 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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