Экскурсии на автобусе в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Сингапуре на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
На автобусе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
10 ноя в 09:30
11 ноя в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Сингапур. Увидеть главное
На автобусе
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сингапур. Увидеть главное
Побывать в знаковых местах города и понять, как он живёт
Начало: У метро City Hall
14 ноя в 09:30
22 ноя в 09:30
$100 за человека
ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ
На автобусе
3 часа
Групповая
до 20 чел.
ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ
Начало: Raffles City Shopping Centre (станция метро City H...
14 ноя в 09:30
22 ноя в 09:30
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и
    читать дальше

    автобусе. Специально не поехали на такси и Анастасия научила нас ориентироваться в метро, что очень нам пригодилось в дальнейшем. Спасибо большое.

  • В
    Виктория
    11 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
    Экскурсия очень понравилась.
    Увлекательно и колоритно.
    Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день
    Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
    Спасибо♡

