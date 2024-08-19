Спасибо Ольге большое за прекрасно проверенную экскурсию. Интересно было и детям и взрослым. Ответила легко на все наши вопросы. Рассказывала очень интересно, доступно, познавательно.

Т Татьяна

Уважаемая Наталия! Большое Вам спасибо за интересную программу для туристов, четкость и внимание, которое Вы проявили. Успехов Вам и всего самого хорошего! С вашего позволения всем, кто решит посетить Сингапур, буду советовать обращаться к Вам. Всего доброго!