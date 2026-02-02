читать дальше

площадок сверху! Экскурсия прошла на одном дыхании и любовании городом! Гид Марина встретила нас в оговореном месте, провела и показала центр Сингапура, посвятила в историю создания города-государства и их культуру многонационального народа. Посоветовала дальнейшие мероприятия и локации в этом городе! Марина очень доброжелательна и душевна! Было классно! Замечательная экскурсия! После неё остались на световое шоу музыкальных фонтанов,а затем как объяснил гид легко нашли такси. На 100% советую экскурсию с эти гидом всем туристам! И хорошего Нового года!