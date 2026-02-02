Индивидуальная
до 3 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
16 мар в 09:30
17 мар в 09:00
$240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии
Начало: У Swissotel the Stamford
23 фев в 10:00
25 фев в 10:00
$270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер в Сингапуре
Увидеть город льва и штрафов в сиянии огней
21 фев в 16:00
22 фев в 16:00
$283 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав2 февраля 2026Прекрасный гид Марина, 20 лет проживающая в Сингапуре, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии освещаются все основные аспекты истории
- ННила18 января 2026Нам понравилось, легко, задорно. Светлана провела нас интересным маршрутом, мы довольны
- ДДарья7 января 2026Прекрасная экскурсия!
- ААндрей6 января 2026Рекомендую!
- ММАРИНА30 декабря 2025Сингапур потрясает, впечатляет и надолго оставит в памяти невероятные виды арт объектов, зданий, мостов, панорамы районов, небоскребов, островов со смотровых
- ММарина27 декабря 2025Марина прекрасный гид. Маршрут был пешеходный и при этом был выбран грамотно с остановками в прохладе)
Интересно, легко и познавательно. Советую! Даже не сомневайтесь!
- ГГалина16 декабря 2025Сингапур оставил восторженное ощущение, удивительный город! Светлана помогла с пониманием самых основных направлений для последующего самостоятельного рассматривания и постижения, провела
- ЙЙонатан5 декабря 2025Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!
Рекомендую всем путешественникам!
- ВВиталий5 декабря 2025Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.
- ЕЕрмилова24 ноября 2025Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила
