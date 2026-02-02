Мои заказы

Набережная Боут-Ки – экскурсии в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Боут-Ки» в Сингапуре на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
16 мар в 09:30
17 мар в 09:00
$240 за всё до 3 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии
Начало: У Swissotel the Stamford
23 фев в 10:00
25 фев в 10:00
$270 за всё до 2 чел.
Вечер в Сингапуре
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер в Сингапуре
Увидеть город льва и штрафов в сиянии огней
21 фев в 16:00
22 фев в 16:00
$283 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    2 февраля 2026
    Сингапур - город будущего
    Прекрасный гид Марина, 20 лет проживающая в Сингапуре, знающая этот город изнутри. В процессе экскурсии освещаются все основные аспекты истории
    читать дальше

    и современности страны. Отлично составленный маршрут, заканчивающийся обзорным видом на Сингапур с крыши отеля Marina Bay. Марина - очень располагающий к себе человек, приятный в общении; ответит на любой вопрос, подскажет по вопросам, возникшим на месте.
    Всем рекомендуем гида и экскурсию!)

  • Н
    Нила
    18 января 2026
    От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
    Нам понравилось, легко, задорно. Светлана провела нас интересным маршрутом, мы довольны
  • Д
    Дарья
    7 января 2026
    Сингапур - город будущего
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Андрей
    6 января 2026
    Сингапур - город будущего
    Рекомендую!
  • М
    МАРИНА
    30 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Сингапур потрясает, впечатляет и надолго оставит в памяти невероятные виды арт объектов, зданий, мостов, панорамы районов, небоскребов, островов со смотровых
    читать дальше

    площадок сверху! Экскурсия прошла на одном дыхании и любовании городом! Гид Марина встретила нас в оговореном месте, провела и показала центр Сингапура, посвятила в историю создания города-государства и их культуру многонационального народа. Посоветовала дальнейшие мероприятия и локации в этом городе! Марина очень доброжелательна и душевна! Было классно! Замечательная экскурсия! После неё остались на световое шоу музыкальных фонтанов,а затем как объяснил гид легко нашли такси. На 100% советую экскурсию с эти гидом всем туристам! И хорошего Нового года!

  • М
    Марина
    27 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина прекрасный гид. Маршрут был пешеходный и при этом был выбран грамотно с остановками в прохладе)
    Интересно, легко и познавательно. Советую! Даже не сомневайтесь!
  • Г
    Галина
    16 декабря 2025
    От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
    Сингапур оставил восторженное ощущение, удивительный город! Светлана помогла с пониманием самых основных направлений для последующего самостоятельного рассматривания и постижения, провела
    читать дальше

    по живописным скрытым от толпы местам, показала, где искать исторические, современные, развлекательные и тд районы. Это очень помогло нам. Светлана спокойно перестраивала маршрут под наши запросы, интересно рассказывала исторические факты, традиции и обычаи местного населения. Очень рекомендуем и обязательно приедем еще в этот фантастический город!

  • Й
    Йонатан
    5 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!
    Рекомендую всем путешественникам!
  • В
    Виталий
    5 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.
  • Е
    Ермилова
    24 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила
    читать дальше

    его историю, наполнила улицы смыслами и деталями, мимо которых обычно проходишь. Благодаря ей мы узнали интересные факты и прочувствовали особую атмосферу Сингапура. Марина профессионал, увлеченный своим делом! Наша прогулка втроем с маленьким 2-х летним ребенком прошла легко, комфортно, познавательно и оставила самые яркие впечатления. Уже хочется вернуться в Сингапур!

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Набережная Боут-Ки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сингапур - город будущего;
  2. От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру;
  3. Вечер в Сингапуре.
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Китайский квартал;
  3. Парк Мерлион;
  4. Смотровая площадка Marina Bay Sands;
  5. Набережная Кларк-Ки;
  6. Сады Аватара;
  7. Фонтан богатства;
  8. Ботанический сад Сингапура;
  9. Остров Сентоза;
  10. Парк «Форт Каннинг».
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в феврале 2026
Сейчас в Сингапуре в категории "Набережная Боут-Ки" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 283. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
