3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Погрузитесь в атмосферу Сингапура через объектив ретро-камеры. Маленькая Индия и Чайнатаун откроются с новой стороны на ваших снимках
Начало: В районе Little India
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
$190 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
$255 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $225 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 ноября 2024Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
- ллиля22 ноября 2024Нам очень понравилось знакомство с Сингапуром. С удовольствием рекомендую Маргариту.
- WWaldemar17 сентября 2024Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
- ИИрина25 августа 2024Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
- ЕЕлена28 мая 2024Иван прекрасный гид, интересный и очень веселый! Показал места, которых и не знали. А еще он чудесный фотограф, сделал массу отличных фото, в том числе и на свой Фотоаппарат🌟
- ППолина27 декабря 2023Спасибо за отличный день, классную прогулку и за другую помощь!
- ММария30 ноября 2023Рита - замечательная! Очень тактичная, классная девочка! Мы провели с ней чудесное время!!! А идея фоткать на фотокамеру 90-х вообще супер!
- ЮЮлия29 октября 2023Нам очень понравилось. Иван великолепный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Нескучные экскурсии»
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