И Ирина Сложить мозаику Сингапура Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌

л лиля Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом Нам очень понравилось знакомство с Сингапуром. С удовольствием рекомендую Маргариту.

W Waldemar Сложить мозаику Сингапура читать дальше подана очень интересно, с учетом исторических аспектов, переплетенных с настоящим и устремленных в прекрасное будущее этого города. Маршрут был построен грамотно, с учетом наших пожеланий и погодных условий. Импровизации по маршруту были также мастерски организованы. Очень рекомендуем эту экскурсию и Ирину в качестве гида и уже по хорошему Вам завидуем. Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была

И Ирина Сложить мозаику Сингапура Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!

Е Елена Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber Иван прекрасный гид, интересный и очень веселый! Показал места, которых и не знали. А еще он чудесный фотограф, сделал массу отличных фото, в том числе и на свой Фотоаппарат🌟

П Полина Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом Спасибо за отличный день, классную прогулку и за другую помощь!

М Мария Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом Рита - замечательная! Очень тактичная, классная девочка! Мы провели с ней чудесное время!!! А идея фоткать на фотокамеру 90-х вообще супер!