Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Сингапур или обратно
Встретим вас в аэропорту с табличкой и улыбкой, поможем с багажом и с комфортом доставим в отель
Начало: У аэропорта/отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
от $71 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Такой разносторонний Сингапур
Увидеть ключевые достопримечательности, загадать желание у фонтана и погулять по Чайна-тауну
24 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от $380 за всё до 4 чел.
-
9%
Индивидуальная
По барам Сингапура - с англоговорящим гидом (18+)
По Боут-Ки на непринуждённой прогулке с приветственными шотами в каждом заведении
Начало: На Кантон стрит
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от $59
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Прерасная прогулка с пленочным фотоаппаратом в руках. Гулять и подмечать красивое, слушать про жизнь и быт местных жителей, вдохновляться красочностью архитектуры и стрит-арта! Памятные карточки получились весьма интересными.
+4
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Нам очень понравилось знакомство с Сингапуром. С удовольствием рекомендую Маргариту.
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Спасибо за отличный день, классную прогулку и за другую помощь!
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М
Рита - замечательная! Очень тактичная, классная девочка! Мы провели с ней чудесное время!!! А идея фоткать на фотокамеру 90-х вообще супер!
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Р
Маргарита молодец. Внимательно и отзывчева. Провела экскурсию и по исторической части и по центру. И все за каких-то 3 часа.
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Д
Маргарита прекрасный гид с очень интересной и необычной программой. Всем рекомендую
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Было здорово, получились классные фотографии Рекомендую!
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Я
Душевная прогулка по районам Сингапура без скучных исторический справок, зато с классным сторителлингом и финалом на гастро рынке с чикен райсом и фрешем из тростника) Пленочные фотки - отдельный бонус, добавляют атмосферы и воспоминаний
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Т
Потрясающе профессионально. Экскурсия Маргариты наполнена творчеством. Мне очень понравились формат, общение, фото, беседы. Полное погружение. Все на высшем уровне.
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Очень приятная девушка, великолепный фотограф. Интереснейшие локации, Маргарита готова подстроиться под интересы туриста. Я в восторге! Фото на пленку немного ретро, но это добавляет эксклюзивности. Однозначно рекомендую!
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Всего 11 отзывов в Сингапуре в категории "Ночные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Ночные»
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