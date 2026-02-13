Найдено 3 экскурсии в категории « Ночные » в Сингапуре на русском языке, цены от $59, скидки до 9%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 1 час 11 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Трансфер из аэропорта в Сингапур или обратно Встретим вас в аэропорту с табличкой и улыбкой, поможем с багажом и с комфортом доставим в отель Начало: У аэропорта/отеля от $71 за всё до 3 чел. На машине 3.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Такой разносторонний Сингапур Увидеть ключевые достопримечательности, загадать желание у фонтана и погулять по Чайна-тауну от $380 за всё до 4 чел. Пешая 4.5 часа 9% Индивидуальная По барам Сингапура - с англоговорящим гидом (18+) По Боут-Ки на непринуждённой прогулке с приветственными шотами в каждом заведении Начало: На Кантон стрит от $59 $65 за человека Другие экскурсии Сингапура Последние отзывы на экскурсии Регина Прерасная прогулка с пленочным фотоаппаратом в руках. Гулять и подмечать красивое, слушать про жизнь и быт местных жителей, вдохновляться красочностью архитектуры и стрит-арта! Памятные карточки получились весьма интересными. +4 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет лиля Нам очень понравилось знакомство с Сингапуром. С удовольствием рекомендую Маргариту. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Полина Спасибо за отличный день, классную прогулку и за другую помощь! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет М Мария Рита - замечательная! Очень тактичная, классная девочка! Мы провели с ней чудесное время!!! А идея фоткать на фотокамеру 90-х вообще супер! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Р Руслан Маргарита молодец. Внимательно и отзывчева. Провела экскурсию и по исторической части и по центру. И все за каких-то 3 часа. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Д Дмитрий Маргарита прекрасный гид с очень интересной и необычной программой. Всем рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Михаил Было здорово, получились классные фотографии Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Я Яна Душевная прогулка по районам Сингапура без скучных исторический справок, зато с классным сторителлингом и финалом на гастро рынке с чикен райсом и фрешем из тростника) Пленочные фотки - отдельный бонус, добавляют атмосферы и воспоминаний Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Т Таня Потрясающе профессионально. Экскурсия Маргариты наполнена творчеством. Мне очень понравились формат, общение, фото, беседы. Полное погружение. Все на высшем уровне. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ирина Очень приятная девушка, великолепный фотограф. Интереснейшие локации, Маргарита готова подстроиться под интересы туриста. Я в восторге! Фото на пленку немного ретро, но это добавляет эксклюзивности. Однозначно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 11 отзывов в Сингапуре в категории "Ночные" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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