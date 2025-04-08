Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 14:30
11 дек в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от $225 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сентоза - остров впечатлений
Прокатиться на монорельсе, посетить исторический форт Сингапура и увидеть самую южную точку Азии
Начало: ТЦ Vivo City
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей8 апреля 2025Сингапур: всё лучшее сразуДата посещения: 7 апреля 2025Тамара провела отличную экскурсию! Насыщенная и не скучная.
- ЙЙонатан5 декабря 2025Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!
Рекомендую всем путешественникам!
- ВВиталий5 декабря 2025Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.
- ЕЕвгений4 декабря 2025Отличный организатор, отличная компания!
Всё было супер!
- ЮЮрий28 ноября 2025Было всё отлично
- ЕЕрмилова24 ноября 2025Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила
- ООльга20 ноября 2025Марина интересно рассказала и показала город, несмотря на дождь прошли все обещанные локации.
- ППавел18 ноября 2025В Сингапуре у нас заканчивался круиз. Заказали экскурсию у Марины, всё что ожидали, то и увидели. Несколько полезных моментов подсветила. Проводила прямо до отеля и подождала размещения, хотя это не входило в программу. В общем, рекомендация 100%
- NNina18 ноября 2025Нормально
- ООльга17 ноября 2025С гидом Мариной замечательно прошла экскурсия! Глубокие знания истории и культуры Сингапура быстро погрузили в самобытную атмосферу города. Порадовали хорошая организация и индивидуальный подход! Рекомендую!
- ТТатьяна16 ноября 2025Елена очень приятный человек и отличный гид!😃
- ММарина13 ноября 2025Добрый день! Мы, можно сказать, почти сразу с самолете решили взять обзорную экскурсию с Мариной. Марина познакомила нас с основными
- ММарина13 ноября 2025Добрый день! Ой, Ирина просто осталась в наших сердцах, очень нам понравилась экскурсия, содержание, подход к организации… рады, что остановились
- ИИван10 ноября 2025Отличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные места. Комбинированный автомобильно-пешеходный формат экскурсии
- ККрюков6 ноября 2025Чётко спланирован маршрут.
Гид позаботилась о нашем комфорте, подробно рассказала и показала где можно поесть и дала кучу полезной информации.
Однозначно рекомендуем!
- ЕЕлена6 ноября 2025У нас была прекрасная экскурсия сразу по прилёту в Сингапур. Мы влюбились в этот город😃 спасибо большое за экскурсию!
- ННаталья5 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
- ААльбина31 октября 2025Отличный гид! Очень
- ААлена30 октября 2025Здравствуйте! Были на экскурсии обзорной по Сингапуру, гид Тамара. У нас была большая группа из 7 человек-очень классно прогулялись) Тамара очень легкая в общении, нам с ней было максимально интересно и комфортно! Однозначно рекомендую
- ССветлана30 октября 2025Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Остров Сентоза»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в декабре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Остров Сентоза" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 225 до 380. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Остров Сентоза», 219 ⭐ отзывов, цены от $225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль