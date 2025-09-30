Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
6 ноя в 09:00
7 ноя в 12:00
$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Сингапура
Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ
Начало: Raffles City Shopping Centre (станция метро City H...
8 ноя в 09:30
14 ноя в 09:30
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла30 сентября 2025Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию по старому и современному Сингапуру, я познакомилась с кулинарным особенностями города, с его
- ДДарья23 сентября 2025Ирина очень очаровательная девушка!
Вы вряд ли узнаете что-то большее, чем вы прочитали про Сингапур, но получите удовольствие от милой беседы.
- ААнна9 сентября 2025Мне все очень понравилось.
Сам маршрут, как мы передвигались, как было всё легко и ненавязчиво. И столько интересной информации.
Ирина - супер🤗
Самые
- ББорис28 августа 2025Хотим поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, интересно и понятно. Ирина прекрасный рассказчик, профессионал своего дела. Несмотря на жаркую
- ППавел25 августа 2025Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
- ААндрей9 августа 2025Очень понравилась экскурсия по Сингапуру! За 3 часа все посмотрели и обсудили! Спасибо!!
- ЮЮлия9 июня 2025надеемся продолжить
- ММаксим6 мая 2025Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.
- ААнна15 февраля 2025Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.
- ИИрина29 ноября 2024Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
- WWaldemar17 сентября 2024Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
- ИИрина25 августа 2024Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
- ЕЕлена16 июля 2024Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
- ННаталия9 апреля 2024Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
- ААнна7 апреля 2024Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
- ИИрина1 февраля 2024Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже
- ООльга17 января 2024Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
- ЮЮлия22 декабря 2023Добрый день!
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
- ААнастасия23 октября 2023Спасибо огромное за экскурсию!
Было безумно интересно узнать столько нового о Сингапуре. Это моя первая поездка и любовь к городу навсегда.
Наша
- ККсения1 октября 2023Мы с мужем ждали Ирину в лобби отеля и, стоило ей появиться у входа, сразу поняли, что это она и
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «От метро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в ноябре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 255. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От метро», 32 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь