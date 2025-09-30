Мои заказы

Экскурсии от метро в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Сингапуре на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
6 ноя в 09:00
7 ноя в 12:00
$255 за всё до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Сингапура
Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ
На автобусе
3 часа
Групповая
до 20 чел.
ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ
Начало: Raffles City Shopping Centre (станция метро City H...
8 ноя в 09:30
14 ноя в 09:30
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    30 сентября 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию по старому и современному Сингапуру, я познакомилась с кулинарным особенностями города, с его
    читать дальше

    политическими и историческими особенностями. Оказывается даже уличный киоск может получить звезду Мишлена, а тип диктатуры -"диктатура развития", установившийся в Сингапуре, быть очень успешным. Похоже, что западныи демократиям есть чему поучиться.
    Ира очень интеллигентный и знающий экскурсовод, терпеливый и внимательный. очень рекомендую.
    Алла

  • Д
    Дарья
    23 сентября 2025
    Колониальный центр Сингапура
    Ирина очень очаровательная девушка!
    Вы вряд ли узнаете что-то большее, чем вы прочитали про Сингапур, но получите удовольствие от милой беседы.
  • А
    Анна
    9 сентября 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Мне все очень понравилось.
    Сам маршрут, как мы передвигались, как было всё легко и ненавязчиво. И столько интересной информации.

    Ирина - супер🤗

    Самые
    читать дальше

    классные впечатления🫶🏻

    Благодарю за прекрасные фото!!!

    А также, что Вы пошли на встречу, и мы перенесли экскурсию на 3 часа, на время, которое я изначально забронировала, шел дождь, а мне не сильно хотелось гулять под дождем😇
    Перенесли экскурсию☺️

    Мне все очень понравилось
  • Б
    Борис
    28 августа 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Хотим поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, интересно и понятно. Ирина прекрасный рассказчик, профессионал своего дела. Несмотря на жаркую
    читать дальше

    погоду, благодаря Ирине, прогулка прошла очень легко! Мы получили массу интересной информации о Сингапуре, его истории и современной жизни. Очень рекомендуем Ирину! С теплыми воспоминаниями из Санкт-Петербурга.

  • П
    Павел
    25 августа 2025
    Колониальный центр Сингапура
    Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
    Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренне любит свое дело. Большое спасибо!
  • А
    Андрей
    9 августа 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Очень понравилась экскурсия по Сингапуру! За 3 часа все посмотрели и обсудили! Спасибо!!
  • Ю
    Юлия
    9 июня 2025
    Колониальный центр Сингапура
    надеемся продолжить
  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.
  • А
    Анна
    15 февраля 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.
  • И
    Ирина
    29 ноября 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
  • W
    Waldemar
    17 сентября 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
    читать дальше

    подана очень интересно, с учетом исторических аспектов, переплетенных с настоящим и устремленных в прекрасное будущее этого города. Маршрут был построен грамотно, с учетом наших пожеланий и погодных условий. Импровизации по маршруту были также мастерски организованы. Очень рекомендуем эту экскурсию и Ирину в качестве гида и уже по хорошему Вам завидуем.

    Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур
  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
  • А
    Анна
    7 апреля 2024
    Колониальный центр Сингапура
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
    Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже
    читать дальше

    её, хотя, как мне кажется заинтересовать в этом возрасте детей может только айпад. И всё же, у Ирины, есть даже мультик об истории Сингапура. Очень и очень рекомендую. Большое спасибо за экскурсию и терпение 🫣

    Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой
  • О
    Ольга
    17 января 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
    Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    22 декабря 2023
    Колониальный центр Сингапура
    Добрый день!
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    23 октября 2023
    Сложить мозаику Сингапура
    Спасибо огромное за экскурсию!
    Было безумно интересно узнать столько нового о Сингапуре. Это моя первая поездка и любовь к городу навсегда.
    Наша
    читать дальше

    прогулка была очень легкой и веселой, ощущение, что гида я знала уже давно. Это очень круто.
    Фотографии получились супер! А эмоции бьют через край! ❤️

  • К
    Ксения
    1 октября 2023
    Колониальный центр Сингапура
    Мы с мужем ждали Ирину в лобби отеля и, стоило ей появиться у входа, сразу поняли, что это она и
    читать дальше

    тут же прониклись симпатией. Приятная внешность, манеры, речь - всё сразу располагает к себе. За 2 дня до этого у нас уже была групповая обзорная экскурсия по Сингапуру - Ирина предложила адаптированный пеший маршрут с учётом этого. Не было ни одного неотвеченного вопроса, причем уровень знаний Ирины действительно впечатляет, особенно в сравнении с первым гидом. После прогулки с Ириной мы влюбились и в неё, и в "её" Сингапур. Душевно, легко, познавательно, интересно и очень очень быстро прошла наша более чем двухчасовая прогулка. И после встречи Ирина осталась с нами на связи и посоветовала ресторан. Это было знакомство с таким приятным послевкусием, которое остаётся даже по возвращении домой. Надеюсь, что первая встреча не станет последней! 💗

    Мы с мужем ждали Ирину в лобби отеля и, стоило ей появиться у входа, сразу поняли

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «От метро»

Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в ноябре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 255. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От метро», 32 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь