Оказывается даже уличный киоск может получить звезду Мишлена, а тип диктатуры -"диктатура развития", установившийся в Сингапуре, быть очень успешным. Похоже, что западныи демократиям есть чему поучиться.

Ира очень интеллигентный и знающий экскурсовод, терпеливый и внимательный. очень рекомендую.

Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию по старому и современному Сингапуру, я познакомилась с кулинарным особенностями города, с его

Д Дарья Колониальный центр Сингапура Ирина очень очаровательная девушка!

Вы вряд ли узнаете что-то большее, чем вы прочитали про Сингапур, но получите удовольствие от милой беседы.

Сам маршрут, как мы передвигались, как было всё легко и ненавязчиво. И столько интересной информации.



Ирина - супер🤗



Самые классные впечатления🫶🏻



Благодарю за прекрасные фото!!!



А также, что Вы пошли на встречу, и мы перенесли экскурсию на 3 часа, на время, которое я изначально забронировала, шел дождь, а мне не сильно хотелось гулять под дождем😇

Мне все очень понравилось.Сам маршрут, как мы передвигались, как было всё легко и ненавязчиво. И столько интересной информации.Ирина - супер🤗Самые

Б Борис Сложить мозаику Сингапура Хотим поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, интересно и понятно. Ирина прекрасный рассказчик, профессионал своего дела. Несмотря на жаркую погоду, благодаря Ирине, прогулка прошла очень легко! Мы получили массу интересной информации о Сингапуре, его истории и современной жизни. Очень рекомендуем Ирину! С теплыми воспоминаниями из Санкт-Петербурга.

П Павел Колониальный центр Сингапура Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!

А Андрей Сложить мозаику Сингапура Очень понравилась экскурсия по Сингапуру! За 3 часа все посмотрели и обсудили! Спасибо!!

Ю Юлия Колониальный центр Сингапура надеемся продолжить

М Максим Сложить мозаику Сингапура Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.

А Анна Сложить мозаику Сингапура Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.

И Ирина Сложить мозаику Сингапура Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌

W Waldemar Сложить мозаику Сингапура Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была подана очень интересно, с учетом исторических аспектов, переплетенных с настоящим и устремленных в прекрасное будущее этого города. Маршрут был построен грамотно, с учетом наших пожеланий и погодных условий. Импровизации по маршруту были также мастерски организованы. Очень рекомендуем эту экскурсию и Ирину в качестве гида и уже по хорошему Вам завидуем.

И Ирина Сложить мозаику Сингапура Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!

Е Елена Колониальный центр Сингапура Получили много полезной информации! Ирина великолепный рассказчик, глубоко погруженная в историю! Было легко и интересно! Рекомендую!

Н Наталия Сложить мозаику Сингапура Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.

А Анна Колониальный центр Сингапура Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗

И Ирина Сложить мозаику Сингапура Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже её, хотя, как мне кажется заинтересовать в этом возрасте детей может только айпад. И всё же, у Ирины, есть даже мультик об истории Сингапура. Очень и очень рекомендую. Большое спасибо за экскурсию и терпение 🫣

О Ольга Сложить мозаику Сингапура Ирочка, очень позитивный, веселый человек! Очень понравился ее рассказ про Сингапур. Ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!

Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод была пунктуальна, показала нам много интересных мест, рассказала простым языком и без лишних перегружающих фактов. Было очень живо и весело! Спасибо!

Было безумно интересно узнать столько нового о Сингапуре. Это моя первая поездка и любовь к городу навсегда.

Наша прогулка была очень легкой и веселой, ощущение, что гида я знала уже давно. Это очень круто.

Спасибо огромное за экскурсию!Было безумно интересно узнать столько нового о Сингапуре. Это моя первая поездка и любовь к городу навсегда.Наша прогулка была очень легкой и веселой, ощущение, что гида я знала уже давно. Это очень круто. Фотографии получились супер! А эмоции бьют через край! ❤️