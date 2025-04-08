Мои заказы

Экскурсии от вашего отеля в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Сингапуре на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
3.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 10:30
23 ноя в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
26 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Современная архитектура и экологичный дизайн в Сингапуре
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Современная архитектура и экологичный дизайн в Сингапуре
Увидеть, как город строит будущее с помощью технологий, «зелёных» решений и инженерных идей
Начало: У вашего отеля в центре Сингапура
Расписание: в будние дни в 08:30
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    8 апреля 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Дата посещения: 7 апреля 2025
    Тамара провела отличную экскурсию! Насыщенная и не скучная.
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Елена очень приятный человек и отличный гид!😃
  • И
    Иван
    10 ноября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные места. Комбинированный автомобильно-пешеходный формат экскурсии
    читать дальше

    позволил не слишком утомиться, несмотря на довольно жаркий день. Благодаря экскурсии были определены векторы и стратегия нашего дальнейшего недолгого пребывания в Сингапуре. Спасибо, Елена за прекрасный рассказ об этом удивительном городе!

  • А
    Алена
    30 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Здравствуйте! Были на экскурсии обзорной по Сингапуру, гид Тамара. У нас была большая группа из 7 человек-очень классно прогулялись) Тамара очень легкая в общении, нам с ней было максимально интересно и комфортно! Однозначно рекомендую
  • М
    Марина
    29 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отличная экскурсия с гидом Еленой. Спасибо большое!
  • П
    Павел
    24 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отправляли с ребятами группу из Малайзии. Все обработано четко: трансфер, экскурсия. У всех очень положительные эмоции. Гид - Алена.
  • L
    Liddia
    22 октября 2025
    Сингапурский калейдоскоп
    Очень рада, что по Сингапуру гуляла с таким замечательным человеком. 16 лет Анастасия с мужем и сыном живет в этом
    читать дальше

    уникальном городе - государстве и знает всё изнутри. Поэтому она раскрывает не только факты истории, культуры, архитектуры - но и особенности современной социальной жизни сингапурцев. Гид проложила уникальный маршрут по городу, чтобы миновать места огромного скопления людей, при этом она показывает всё самое важное в городе. Особенно радостно было подняться на 51 этаж небоскреба и с высоты 280 метров оглядеть город - причем без всяких очередей, бесплатно и в окружении тропического сада. Рекомендую всем, не пожалеете!

  • V
    Vladimir
    19 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    У нас была экскурсия с гидом Тамарой. Все прошло замечательно, нам очень понравилось, Тамара искренне любит Сингапур и замечательно о нем рассказывает. Очень рекомендуем
  • С
    Сергей
    17 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Все отлично
  • Е
    Елена
    15 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отличная экскурсия
    Отличная экскурсия
  • Р
    Регина
    7 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Экскурсия нам очень понравилась, хотя мы посещали Сингапур много раз. Экскурсовод Тамара рассказала много интересных фактов, ответила на все наши
    читать дальше

    вопросы, показала новые для нас места, делала красивые фото, немедленно реагировала на наши запросы. Экскурсия прошла легко и приятно. Очень рекомендуем этого гида.

  • M
    MELKONian
    1 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Все прошло отлично! Спасибо большое!
  • А
    Александр
    29 сентября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Нашим гидом по Сингапуру была Гузаль, сказать что было супер, это ничего не сказать. Это была невероятная экскурсия, Гузаль потрясающий
    читать дальше

    человек, знающий все тонкости и нюансы страны, хорошо знает историю и ответит на любой поставленный вопрос. Наша группа из 15 человек в полном восторге от Гузаль, влюбились в нее с первого рассказа) я рекомендую всем Гузаль, вы будете в восторге от ее экскурсии по Сингапуру.

  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    У нас была потрясающий гид Марина!
    Спасибо за наше знакомство во с Сингапуром!
    Дружелюбно, комфортно и оооочень интересно!
  • А
    Альфия
    13 сентября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    13 сентября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Великолепно! Высший класс! Гид просто мастер своего дела! Огромное спасибо!
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Мы-это семья 6 человек, возраст от 6 лет до почти 70 были на экскурсии с Мариной "Сингапур: всё лучшее сразу".
    читать дальше

    Перед Мариной стояла очень сложная задача - заинтересовать всех и она блестяще с этим справилась)) вопросы задавали все, и маленький и молодёжь и совсем взрослые, а это значит, что все внимательно слушали и всем было интересно! Марина давала информацию умело для всех, она замечательный гид и очень приятный в общении человек. Маршрут продуман до мелочей, никуда не спешили и всё посмотрели. Автомобиль комфортный, водитель внимательный и аккуратный. Спасибо за Вам большое! Рекомендуем всем и будем рекомендовать своим друзьям!

  • Б
    Белла
    2 сентября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Все отлично
  • А
    Анастасия
    28 августа 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Спасибо гиду Марине за интересную и содержательную экскурсию по городу, мы получили удовольствие
  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    16 августа мы с мужем побывали на экскурсии в Сингапуре и получили массу положительных эмоций несмотря на палящее солнце и
    читать дальше

    толпы туристов. Сингапур - удивительный город, где современные небоскрёбы гармонично сочетаются с уютными зелёными уголками. Мы посетили все заявленные в программе экскурсии места, полюбовались панорамой города, погуляли по чайна-тауну и узнали много интересных фактов от нашего гида. Атмосфера была невероятная — Сингапур оставил ощущение уюта, безопасности и красоты. Большое спасибо нашему гиду Марине, которая не только встретила нас в аэропорту, учла все наши пожелания но и подробно объяснила как вечером мы можем самостоятельно посетить невероятное шоу Spectra Light & Water Show, а на следующий день отправиться в знаменитые оранжереи Сингапура (Flower Dome и Cloud Forest). Однозначно рекомендуем побывать в Сингапуре и пусть вам также повезет с гидом, как повезло нам:)

