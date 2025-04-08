Индивидуальная
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 10:30
23 ноя в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
26 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Современная архитектура и экологичный дизайн в Сингапуре
Увидеть, как город строит будущее с помощью технологий, «зелёных» решений и инженерных идей
Начало: У вашего отеля в центре Сингапура
Расписание: в будние дни в 08:30
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей8 апреля 2025Сингапур: всё лучшее сразуДата посещения: 7 апреля 2025Тамара провела отличную экскурсию! Насыщенная и не скучная.
- ТТатьяна16 ноября 2025Елена очень приятный человек и отличный гид!😃
- ИИван10 ноября 2025Отличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные места. Комбинированный автомобильно-пешеходный формат экскурсии
- ААлена30 октября 2025Здравствуйте! Были на экскурсии обзорной по Сингапуру, гид Тамара. У нас была большая группа из 7 человек-очень классно прогулялись) Тамара очень легкая в общении, нам с ней было максимально интересно и комфортно! Однозначно рекомендую
- ММарина29 октября 2025Отличная экскурсия с гидом Еленой. Спасибо большое!
- ППавел24 октября 2025Отправляли с ребятами группу из Малайзии. Все обработано четко: трансфер, экскурсия. У всех очень положительные эмоции. Гид - Алена.
- LLiddia22 октября 2025Очень рада, что по Сингапуру гуляла с таким замечательным человеком. 16 лет Анастасия с мужем и сыном живет в этом
- VVladimir19 октября 2025У нас была экскурсия с гидом Тамарой. Все прошло замечательно, нам очень понравилось, Тамара искренне любит Сингапур и замечательно о нем рассказывает. Очень рекомендуем
- ССергей17 октября 2025Все отлично
- ЕЕлена15 октября 2025Отличная экскурсия
- РРегина7 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась, хотя мы посещали Сингапур много раз. Экскурсовод Тамара рассказала много интересных фактов, ответила на все наши
- MMELKONian1 октября 2025Все прошло отлично! Спасибо большое!
- ААлександр29 сентября 2025Нашим гидом по Сингапуру была Гузаль, сказать что было супер, это ничего не сказать. Это была невероятная экскурсия, Гузаль потрясающий
- ООльга21 сентября 2025У нас была потрясающий гид Марина!
Спасибо за наше знакомство во с Сингапуром!
Дружелюбно, комфортно и оооочень интересно!
- ААльфия13 сентября 2025Очень понравилось
- ЕЕкатерина13 сентября 2025Великолепно! Высший класс! Гид просто мастер своего дела! Огромное спасибо!
- ТТатьяна2 сентября 2025Мы-это семья 6 человек, возраст от 6 лет до почти 70 были на экскурсии с Мариной "Сингапур: всё лучшее сразу".
- ББелла2 сентября 2025Все отлично
- ААнастасия28 августа 2025Спасибо гиду Марине за интересную и содержательную экскурсию по городу, мы получили удовольствие
- ООльга22 августа 202516 августа мы с мужем побывали на экскурсии в Сингапуре и получили массу положительных эмоций несмотря на палящее солнце и
