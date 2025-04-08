читать дальше

Перед Мариной стояла очень сложная задача - заинтересовать всех и она блестяще с этим справилась)) вопросы задавали все, и маленький и молодёжь и совсем взрослые, а это значит, что все внимательно слушали и всем было интересно! Марина давала информацию умело для всех, она замечательный гид и очень приятный в общении человек. Маршрут продуман до мелочей, никуда не спешили и всё посмотрели. Автомобиль комфортный, водитель внимательный и аккуратный. Спасибо за Вам большое! Рекомендуем всем и будем рекомендовать своим друзьям!