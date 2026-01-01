Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
Завтра в 16:30
22 янв в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
2 фев в 09:30
3 фев в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии
Начало: У Swissotel the Stamford
24 янв в 10:00
28 янв в 10:00
$270 за всё до 2 чел.
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в январе 2026
Сейчас в Сингапуре в категории "Отель «Фуллертон»" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 283. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
