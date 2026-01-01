Найдено 3 экскурсии в категории « Отель «Фуллертон» » в Сингапуре на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 90 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Современный центр Сингапура Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford $283 за всё до 3 чел. Пешая 2.5 часа 23 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Сингапур - город будущего Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида Начало: У отеля «Фуллертон» $240 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии Начало: У Swissotel the Stamford $270 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Сингапура

