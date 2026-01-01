Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСингапур: всё лучшее сразу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть характер города
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
21 янв в 12:30
22 янв в 10:30
$400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
21 янв в 16:30
22 янв в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур с душой
Познакомиться с городом и заглянуть в мир фен-шуй, по законам которого он построен
Начало: У фонтана богатства
Завтра в 10:30
22 янв в 10:30
$260 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Отель Раффлз»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в январе 2026
Сейчас в Сингапуре в категории "Отель Раффлз" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 400. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Отель Раффлз», 187 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март