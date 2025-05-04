Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
7 ноя в 12:00
12 ноя в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
«За 4 года там появились модные отели, передовой парк развлечений и технологичные объекты в окружении диких тропиков»
Завтра в 12:00
1 ноя в 10:00
от $225 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСингапур с душой
Познакомиться с городом и заглянуть в мир фен-шуй, по законам которого он построен
Начало: У фонтана богатства
«Парк Мерлиона и статую мифического льва-рыбы, ставшего символом страны»
4 ноя в 12:00
5 ноя в 10:00
$260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 мая 2025Спасибо большое Ирине! Очень интересно все рассказала, показала 💕
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ЮЮрий9 мая 2023Все хорошо, спасибо
