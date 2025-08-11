Индивидуальная
до 4 чел.
Этнические районы Сингапура
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
«На закуску — самая яркая улица Сингапура, где граффити соседствуют с антикварными магазинами»
19 авг в 09:30
20 авг в 09:30
$347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистическая Альберт-стрит в Сингапуре
Погрузитесь в атмосферу настоящего Сингапура, где Альберт-стрит, Тионг Бару и One-North откроют свои секреты. Узнайте, как живут местные жители
Начало: В районе Тионг Бару
«Альберт-стрит — самая мистическая улица Сингапура»
21 авг в 08:30
22 авг в 08:30
$320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Три лица Сингапура: Китай, Индия, Малайзия
Погрузитесь в атмосферу трёх уникальных культур Сингапура. Откройте для себя Китай-город, Маленькую Индию и Кампонг Глам
Начало: В Китай-городе
«И погуляем по самой красочной улице Сингапура, которая давно стала излюбленным местом для фотографий»
18 авг в 16:00
20 авг в 10:00
$290 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория11 августа 2025Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
- ТТатьяна10 августа 2025Экскурсия очень понравилась.
Увлекательно и колоритно.
Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день
Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
Спасибо♡
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 347. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сингапура. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод