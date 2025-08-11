Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!

Т Татьяна

Экскурсия очень понравилась.

Увлекательно и колоритно.

Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день

Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.

Спасибо♡