Плотина на канале Марина – экскурсии в Сингапуре

Найдено 6 экскурсий в категории «Плотина на канале Марина» в Сингапуре на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
3.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 14:30
11 дек в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Вечерний гастрономический Сингапур
Пешая
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
4 отзыва
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Сингапур - город будущего
Пешая
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влади
    28 марта 2025
    Сингапур - город будущего
    Все супер!
  • Е
    Евгения
    20 мая 2024
    Сингапур - город будущего
    Знакомство с городом было незабываемым! Иван рассказал про историю и традиции города и страны, показал туристические и секретные места. Это было прекрасно!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Сингапур - город будущего
    Спасибо Ивану за прогулку по городу! Посмотрели основные достопримечательности,ответил на все наши вопросы,сделал отличные фото на память 😊
  • В
    Виталий
    7 мая 2024
    Сингапур - город будущего
    👍👍👍
  • В
    Владимир
    24 апреля 2024
    Сингапур - город будущего
    Вся экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне! 👍🏻
  • К
    Ксения
    17 апреля 2024
    Сингапур - город будущего
    Всем привет! Были на экскурсии с подругой 17.04.24. Иван показал нам много достопримечательностей. Рассказал еще варианты планов на вечер, тк на следующий день мы уезжали. Рекомендуем на все 100 %
  • A
    Anastasia
    13 апреля 2024
    Сингапур - город будущего
    Спасибо! Все было круто, отдельная благодарность за список мест для посещения
  • G
    Galina
    1 апреля 2024
    Сингапур - город будущего
    Экскурсию проводил Иван, очень знающий и разбирающийся в деталях экскурсовод, Экскурсия началась с момента встречи и не прекращалась ни на
    читать дальше

    минуту. Иван не только много интересного рассказывал и показывал, но и ещё фотографировал, что для меня было важно, так как я была одна. Веселый, энергичный, с хорошим чувством юмора. Обязательно посоветую своим знакомым.

  • А
    Алексей
    25 марта 2024
    Сингапур - город будущего
    Идеально для тех, кто в Сингапуре проездом на один день. Познакомится с городом и посмотреть основные достопримечательности.
    + Иван знает отличное место-смотровую площадку на 50 этаже одного из ЖК. Самостоятельно о ней узнать и найти ее - почти нереально!
  • Г
    Гульсара
    7 марта 2024
    Сингапур - город будущего
    Спасибо огромное Ивану. Рекомендуем! 👍
  • М
    Маргарита
    17 января 2024
    Сингапур - город будущего
    Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с городом. Получили также рекомендации для последующего самостоятельного знакомства с городом
  • А
    Алла
    30 декабря 2023
    Сингапур - город будущего
    Сингапур стал нашим последним городом в длительном путешествии! Знакомство с городом начали с обзорной экскурсии! Очень благодарны нашему гиду Ивану
    читать дальше

    - прекрасный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела! Все организовано четко, вовремя! А главное очень интересно! Видно, что Илья влюблен в город в котором живет, работает, его историю и культуру! Он живёт жизнью народа Сингапура и с большим желанием показывает и рассказывает все лучшее гостям страны! Мы посетили все интересные места, приобщились к особенностям культуры, религии и жизни народа города-страны! Нам показали Сингапур вчера, сегодня и его будущее! Не было вопроса, на который Иван не смог бы ответить! Нам не повезло с погодой: шел сильный ливень, зонтики не спасали, но мы шли четко по намеченному плану, ничего не пропуская! Это была экзотика и сейчас мы это вспоминаем с улыбкой! Время пролетело не заметно, быстро! Мы уже дома, но с теплотой вспоминаем наше путешествие! Так держать, Иван!

  • E
    Eugenia
    11 декабря 2023
    Сингапур - город будущего
    У нас была большая пауза между самолётами и мы решили взять экскурсию в город. Иван - отличный сопровождающий, показал нам
    читать дальше

    то, что мы хотели - современный центр Сингапура. За эти 5 часов мы, можно сказать, объяли необъятное. Иван очень хорошо ориентируется и отлично построил маршрут. Очень приятный в общении молодой человек, однако над информативной составляющей экскурсии ему ещё нужно поработать. Не смотря на это ставлю пятёрку, потому что без Ивана мы бы столько впечатлений за такой короткий срок не получили.

  • М
    Михаил
    11 декабря 2023
    Сингапур - город будущего
    Здравствуйте. Экскурсия была на крепкую четвёрку. Иван приятный молодой человек. Наши просьбы не оставались без внимания. Можно рекомендовать смело.
  • Н
    Нурлан
    27 ноября 2023
    Сингапур - город будущего
    Иван ‐ отличный организатор экскурсиий, великолепный рассказчик, хорошо знающий и любящий Сингапур. Очень позитивный человек. Узнали много интересной и полезной информаци. По окоғчании экскурсии получили более ста высококачественных, профессиональных фотографий.
  • В
    Василий
    13 ноября 2023
    Сингапур - город будущего
    Экскурсия понравилась, было много показано, пройдено, много интересных мест посмотрели. Но очень мало информации было предоставлено о стране, экономике, жителях.
    читать дальше

    Сложилось впечатление, что человек не совсем владеет информацией.
    Отдельное спасибо за то что научил пользоваться метро, очень удобно, практично и не дорого получается.
    В целом, плюсов больше, чем минусов. И для первого посещения очень не плохо

  • Н
    Наталья
    29 октября 2023
    Сингапур - город будущего
    Спасибо Ивану за незабываемый день в Сингапуре. Очень хороший маршрут,много успели посмотреть и многим восхититься! Иван очень многое рассказал о жизни в Сингапуре, потом дал нам советы и подсказки на дальнейшее самостоятельное изучение города, спасибо огромное! Пару дней безусловно мало!
  • Ю
    Юлия
    30 августа 2023
    Сингапур - город будущего
    Иван отличный гид. Интересный рассказчик, внимательный, отдельно очень понравилась его гибкость и готовность подстроиться, в том числе скорректировать маршрут, прямо в ходе экскурсии. Дает советы о том, как лучше самостоятельно провести время в Сингапуре. В общем - рекомендуем)
  • А
    Александр
    23 июля 2023
    Сингапур - город будущего
    Спасибо большое! Все прошло замечательно! Это было незабываемо! Иван отличный гид! Будем рекомендовать его своим друзьям! Спасибо большое еще раз! 🙏🙏🙏🙏

