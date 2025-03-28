читать дальше

- прекрасный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела! Все организовано четко, вовремя! А главное очень интересно! Видно, что Илья влюблен в город в котором живет, работает, его историю и культуру! Он живёт жизнью народа Сингапура и с большим желанием показывает и рассказывает все лучшее гостям страны! Мы посетили все интересные места, приобщились к особенностям культуры, религии и жизни народа города-страны! Нам показали Сингапур вчера, сегодня и его будущее! Не было вопроса, на который Иван не смог бы ответить! Нам не повезло с погодой: шел сильный ливень, зонтики не спасали, но мы шли четко по намеченному плану, ничего не пропуская! Это была экзотика и сейчас мы это вспоминаем с улыбкой! Время пролетело не заметно, быстро! Мы уже дома, но с теплотой вспоминаем наше путешествие! Так держать, Иван!