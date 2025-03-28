Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 14:30
11 дек в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлади28 марта 2025Все супер!
- ЕЕвгения20 мая 2024Знакомство с городом было незабываемым! Иван рассказал про историю и традиции города и страны, показал туристические и секретные места. Это было прекрасно!
- ААнна15 мая 2024Спасибо Ивану за прогулку по городу! Посмотрели основные достопримечательности,ответил на все наши вопросы,сделал отличные фото на память 😊
- ВВиталий7 мая 2024👍👍👍
- ВВладимир24 апреля 2024Вся экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне! 👍🏻
- ККсения17 апреля 2024Всем привет! Были на экскурсии с подругой 17.04.24. Иван показал нам много достопримечательностей. Рассказал еще варианты планов на вечер, тк на следующий день мы уезжали. Рекомендуем на все 100 %
- AAnastasia13 апреля 2024Спасибо! Все было круто, отдельная благодарность за список мест для посещения
- GGalina1 апреля 2024Экскурсию проводил Иван, очень знающий и разбирающийся в деталях экскурсовод, Экскурсия началась с момента встречи и не прекращалась ни на
- ААлексей25 марта 2024Идеально для тех, кто в Сингапуре проездом на один день. Познакомится с городом и посмотреть основные достопримечательности.
+ Иван знает отличное место-смотровую площадку на 50 этаже одного из ЖК. Самостоятельно о ней узнать и найти ее - почти нереально!
- ГГульсара7 марта 2024Спасибо огромное Ивану. Рекомендуем! 👍
- ММаргарита17 января 2024Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с городом. Получили также рекомендации для последующего самостоятельного знакомства с городом
- ААлла30 декабря 2023Сингапур стал нашим последним городом в длительном путешествии! Знакомство с городом начали с обзорной экскурсии! Очень благодарны нашему гиду Ивану
- EEugenia11 декабря 2023У нас была большая пауза между самолётами и мы решили взять экскурсию в город. Иван - отличный сопровождающий, показал нам
- ММихаил11 декабря 2023Здравствуйте. Экскурсия была на крепкую четвёрку. Иван приятный молодой человек. Наши просьбы не оставались без внимания. Можно рекомендовать смело.
- ННурлан27 ноября 2023Иван ‐ отличный организатор экскурсиий, великолепный рассказчик, хорошо знающий и любящий Сингапур. Очень позитивный человек. Узнали много интересной и полезной информаци. По окоғчании экскурсии получили более ста высококачественных, профессиональных фотографий.
- ВВасилий13 ноября 2023Экскурсия понравилась, было много показано, пройдено, много интересных мест посмотрели. Но очень мало информации было предоставлено о стране, экономике, жителях.
- ННаталья29 октября 2023Спасибо Ивану за незабываемый день в Сингапуре. Очень хороший маршрут,много успели посмотреть и многим восхититься! Иван очень многое рассказал о жизни в Сингапуре, потом дал нам советы и подсказки на дальнейшее самостоятельное изучение города, спасибо огромное! Пару дней безусловно мало!
- ЮЮлия30 августа 2023Иван отличный гид. Интересный рассказчик, внимательный, отдельно очень понравилась его гибкость и готовность подстроиться, в том числе скорректировать маршрут, прямо в ходе экскурсии. Дает советы о том, как лучше самостоятельно провести время в Сингапуре. В общем - рекомендуем)
- ААлександр23 июля 2023Спасибо большое! Все прошло замечательно! Это было незабываемо! Иван отличный гид! Будем рекомендовать его своим друзьям! Спасибо большое еще раз! 🙏🙏🙏🙏
