читать дальше

на Ирине как гиде, но не только как гид, но и как приятная в коммуникации девушка. Ирина, спасибо огромное, за время проведенное с нами, мы всем остались довольны и с радостью будем советовать другим! Успеха во всем! Всегда рады будем встрече! ❤️