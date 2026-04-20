Индивидуальная
до 3 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
«Увидите один из самых больших рынков города Tekka Market и знаменитый дом Тан Тенг Ньяна»
29 авг в 09:30
30 авг в 09:00
от $367 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Такой разносторонний Сингапур
Увидеть ключевые достопримечательности, загадать желание у фонтана и погулять по Чайна-тауну
«Вы увидите традиционные лавки, рынки, сувенирные улочки с фонариками, смешение старой архитектуры и небоскрёбов»
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
от $380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Характер и контрасты Сингапура
Подняться на небоскрёб, заглянуть в китайский квартал и узнать о развитии города
Начало: У «Раффлз-плейс»
«Зачем сохраняют старые рынки, храмы и шопхаусы в центре современной страны»
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник и среду в 09:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Отличный тур для знакомства с историческими национальными кварталами Сингапура.
В каждом квартале были в храме и на рынке.
Ели дуриан, пили kopi. Закончили маршрут в Атлас баре.
Супер!
В каждом квартале были в храме и на рынке.
Ели дуриан, пили kopi. Закончили маршрут в Атлас баре.
Супер!
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Ю
Огромное спасибо Марине за проведение интереснейшей экскурсии!!!! 🔥
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Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во всех трёх кварталах попали на службы! Также Марина подсказала и другие моменты по нашему пребыванию в Сингапуре. Рекомендуем!
+6
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Прекрасная экскурсия! 🙌
+6
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V
В целом все понравилось и экскурсия и экскурсовод, не хватило немного новизны и динамики. Тем не менее для рекомендую, можно увидеть много интересных мест
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Н
Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и
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В
Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
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Экскурсия очень понравилась.
Увлекательно и колоритно.
Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
Спасибо♡
Увлекательно и колоритно.
Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
Спасибо♡
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Всего 8 отзывов в Сингапуре в категории "Рынки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Рынки»
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Сейчас в Сингапуре в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 380. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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