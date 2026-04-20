Экскурсии по рынкам Сингапура

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Сингапуре на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
На автобусе
Метро
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Путешествие сквозь время: от величественного храма Зуба Будды до красочной улицы с граффити. Откройте для себя культурное разнообразие Сингапура
Начало: В районе Chinatown
«Увидите один из самых больших рынков города Tekka Market и знаменитый дом Тан Тенг Ньяна»
29 авг в 09:30
30 авг в 09:00
от $367 за всё до 3 чел.
Такой разносторонний Сингапур
На машине
3.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Такой разносторонний Сингапур
Увидеть ключевые достопримечательности, загадать желание у фонтана и погулять по Чайна-тауну
«Вы увидите традиционные лавки, рынки, сувенирные улочки с фонариками, смешение старой архитектуры и небоскрёбов»
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
от $380 за всё до 4 чел.
Характер и контрасты Сингапура
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Характер и контрасты Сингапура
Подняться на небоскрёб, заглянуть в китайский квартал и узнать о развитии города
Начало: У «Раффлз-плейс»
«Зачем сохраняют старые рынки, храмы и шопхаусы в центре современной страны»
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:00, во вторник и среду в 09:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Константин
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Отличный тур для знакомства с историческими национальными кварталами Сингапура.
В каждом квартале были в храме и на рынке.
Ели дуриан, пили kopi. Закончили маршрут в Атлас баре.
Супер!
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Ю
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Огромное спасибо Марине за проведение интереснейшей экскурсии!!!! 🔥
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Светлана
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во всех трёх кварталах попали на службы! Также Марина подсказала и другие моменты по нашему пребыванию в Сингапуре. Рекомендуем!
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во+6
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
Прекрасная, лёгкая прогулка по этническим кварталам. Гиду Марине спасибо! Непринуждённая беседа, интересные локации, яркие фотографии. Во
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Елена
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌+6
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
Прекрасная экскурсия! 🙌
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V
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
В целом все понравилось и экскурсия и экскурсовод, не хватило немного новизны и динамики. Тем не менее для рекомендую, можно увидеть много интересных мест
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Н
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Отличная экскурсия с гидом Анастасия. Не смотря на длительную пешую экскурсию, совсем не устали. Между районами передвигались на метро и
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автобусе. Специально не поехали на такси и Анастасия научила нас ориентироваться в метро, что очень нам пригодилось в дальнейшем. Спасибо большое.

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В
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Прекрасная экскурсия. Было очень интересно. Удобный формат и хорошая навигация. Узнали много нового и интересного!
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Татьяна
Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее
Экскурсия очень понравилась.
Увлекательно и колоритно.
Путешествие по кварталам это как посетить несколько стран в один день Гид рассказала все подробно и интересно. Мы не спешили, наслаждались улочкам и храмами.
Спасибо♡
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Всего 8 отзывов в Сингапуре в категории "Рынки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Рынки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Этнические районы Сингапура - из прошлого в настоящее;
  2. Такой разносторонний Сингапур;
  3. Характер и контрасты Сингапура.
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Китайский квартал;
  2. Парк Мерлион;
  3. Смотровая площадка Marina Bay Sands;
  4. Набережная;
  5. Набережная Кларк-Ки;
  6. Фонтан богатства;
  7. Сады Аватара;
  8. Ботанический сад Сингапура;
  9. Парк «Форт Каннинг»;
  10. Остров Сентоза.
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2026
Сейчас в Сингапуре в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 380. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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