Экскурсии проходящие только летом в Сингапуре

Найдено 7 экскурсий в категории «Летние» в Сингапуре на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Современный центр Сингапура
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Современный центр Сингапура
Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на прогулке по must-see местам
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
18 июня в 16:30
19 июня в 16:30
$257 за всё до 4 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Сингапур: всё лучшее сразу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть характер города
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 14:30
$360 за всё до 8 чел.
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
25 июня в 16:00
1 июля в 10:00
от $225 за всё до 10 чел.
Сингапур - город будущего
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
19 отзывов
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
25 июня в 16:00
1 июля в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
Сложить мозаику Сингапура
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы
Начало: в раойне метро Chinatown
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
$205 за всё до 4 чел.
Колониальный центр Сингапура
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Сингапур сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: в Национальном музее Сингапура
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
$270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
    Иван прекрасный гид, интересный и очень веселый! Показал места, которых и не знали. А еще он чудесный фотограф, сделал массу отличных фото, в том числе и на свой Фотоаппарат🌟
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Современный центр Сингапура
    Экскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разные дополнительные вопросы. При этом
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    было не скучно, действительно интересно, время пролетело незаметно. Маршрут посмотрен хорошо, очень красиво! До этого гуляли сами, в город не влюбились. А после этой прогулки да)

    Экскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разныеЭкскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разныеЭкскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разныеЭкскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разныеЭкскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разныеЭкскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разные
  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Познавательная экскурсия. Гид всё доходчиво раскрывает, не перегружая историческими фактами. Внимание к пожеланиям туристов.
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Современный центр Сингапура
    Остались довольны экскурсией. Здорово, что попали на экскурсию в первый день нашего путешествия и получили много информации для самостоятельных прогулок
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    в дальнейшем. Гид прекрасно ориентируется в теме, очень дружелюбная и приветливая, 3 часа пролетели незаметно. Сделали много замечательных фото с самых хороших ракурсов, узнали ресторанах и барах, в которых нужно побывать и что стоит попробовать, где и какие сувениры купить). Спасибо!

  • Е
    Евгения
    20 мая 2024
    Сингапур - город будущего
    Знакомство с городом было незабываемым! Иван рассказал про историю и традиции города и страны, показал туристические и секретные места. Это было прекрасно!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Сингапур - город будущего
    Спасибо Ивану за прогулку по городу! Посмотрели основные достопримечательности,ответил на все наши вопросы,сделал отличные фото на память 😊
  • В
    Виталий
    7 мая 2024
    Сингапур - город будущего
    👍👍👍
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Хочу отметить высочайший профессионализм и отличную организацию экскурсии,очень теплое отношение и прекрасные человеческие отношения к туристам!
  • М
    Михаил
    26 апреля 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Экскурсия проводила Ольга. Это один из лучших гидов с которыми я сталкивался. Она "очень глубоко погруженна в материал" и имеет
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    ответ на все интересующие вопросы по истории, традициям, особенностям жизни Сингапура, уровень её знаний намного больше чем требуется для проведения хорошей и интересной экскурсии. По факту она первый гид экскурсовод с которым мне довелось побывать на экскурсии, который имеет высшее профильное образование очень престижного университета мирового уровня по теме Туризм и индустрия гостеприимства. Те Ольга понимает и очень доступно транслирует очень многие вещи которые человек много лет живущий в среде даже не видит и не осознаёт. Сингапур не такой большой город, но 3 часов экскурсии Ольги было очень мало, даже с учетом того,что между локациями перемещались на комфортном микроавтобусе. Не понравилось, то что Ольга не работает с туристами Tripster напрямую, всю коммуникацию осуществляешь через посредника Наталью, там очень оперативно отвечают, но либо человек очень загружен, либо отвечает чат бот. Обычно я спрашиваю у гидов, где лучше остановится, где лучше курс обмена валюты, как лучше и дешевле добраться из аэропорта и тд. Тут от посредника получил односложные ответы без конкретики, а некоторые вовсе остались без ответа.

  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сингапур сквозь века
    Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
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    те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека.

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Современный центр Сингапура
  2. Сингапур: всё лучшее сразу
  3. Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
  4. Сингапур - город будущего
  5. Сложить мозаику Сингапура
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в июне 2024
Сейчас в Сингапуре в категории "Летние" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 200 до 360. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 101 ⭐ отзыв, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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